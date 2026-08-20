Anadolu Ajansı, TEKNOFEST Mavi Vatan'da habercilik dünyasının kapılarını ziyaretçilere açıyor

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı.

AA da teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında 23 Ağustos'a kadar bir araya getirecek etkinlikte yerini aldı.

Festival alanındaki gelişmeleri yerinden takip eden AA, standında düzenlediği etkinliklerle ziyaretçilere teknoloji ve haberciliği bir arada deneyimleme imkanı sunuyor.

Başrolde çocuklar var

Standın "Tekno Muhabir" etkinliğinde çocuklar, bir muhabirin çalışma sürecini uygulamalı olarak deneyimliyor.

Festival alanını gezen çocuklar, etkinlikleri takip ediyor, röportajlar yapıyor ve edindikleri bilgilerle TEKNOFEST Mavi Vatan'ın haberini hazırlıyor.

Su altı teknolojilerini muhabirin gözünden keşfediyorlar

AA standındaki bir başka etkinlik olan "Tekno Muhabir Su Altı Macerası" ise ziyaretçileri sanal gerçeklik teknolojisi aracılığıyla su altına taşıyor.

Sanal gerçeklik gözlüklerini takan katılımcılar, bir teknoloji muhabirinin gözünden su altına inerek bu alandaki teknolojileri farklı bir deneyimle keşfetme fırsatı buluyor.

Çocuklar aynı zamanda AA'nın festivale ilişkin sorularından oluşan bilgi yarışmasına da katılabiliyor.

Dijital sergi ve özel röportaj alanı

Stantta ayrıca AA'nın güçlü görsel hafızasından seçilen çalışmaların yer aldığı dijital sergi alanı bulunuyor.

Ekranlarda Gazze'den kaydedilen görüntüler, uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'a damga vuran fotoğraflar ve "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan çalışmalar ziyaretçilerle buluşuyor.

Festival boyunca önemli konukların ağırlanacağı AA röportaj alanında ise teknoloji, savunma ve denizcilik gündemine ilişkin değerlendirmeler gerçekleştirilecek.

AA, 20-23 Ağustos döneminde TEKNOFEST Mavi Vatan'daki standında gelişmeleri yerinden aktarırken ziyaretçilere teknolojiyi deneyimleme, haberciliği yakından tanıma ve AA'nın görsel hafızasını keşfetme imkanı sunacak.

TEKNOFEST Mavi Vatan

Festivalde, Türk Deniz Kuvvetlerinin farklı sınıflardaki platformlarından insansız sistemlere, hava araçlarından hava savunma ve füze sistemlerine kadar geniş yelpazede ürün ve teknolojiler yer alıyor.

Bu kapsamda TEKNOFEST Mavi Vatan'da 37 farklı donanma unsuru ve platformu sergileniyor.

Bunlar arasında TCG Anadolu, TCG Barbaros, TCG Salihreis, TCG Turgutreis, TCG Kemalreis, TCG Derya, TCG Tufan, TCG Akçay, TCG Alemdar, TCG İstanbul, TCG Oruçreis, TCG Burgazada, TCG İmbat, TCG Amasra, TCG Sancaktar ve TCG Kalkan bulunuyor.

Çeşitli denizaltı platformlarının yanı sıra Cumhuriyet tarihinin simge deniz araçlarından TCG Savarona ile Müze Gemi Yavuz da etkinlik alanında yer alıyor.

TEKNOFEST Mavi Vatan'da teknoloji yarışmaları, spor müsabakaları, stant etkinlikleri, atölyeler ile deniz ve hava gösterileri de gerçekleştirilecek.