AK Parti'den BM Barış Gücü'nün, KKTC'nin Pile-Yiğitler yolu yapımına müdahalesine ilişkin açıklama
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Pile-Yiğitler Projesi yolunun inşa sürecine ilişkin takındığı tutumun kabul edilemez olduğunu bildirdi.
Ankara
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türklerinin Pile'deki arazilerine ulaşımını kolaylaştırmak için yapılan Pile-Yiğitler yolunun, insani bir amaç taşıdığını belirterek "Buna karşılık Kıbrıs'ta görev yapan BM Barış Gücü'nün Pile-Yiğitler Projesi yolunun inşa sürecine ilişkin takındığı tavır kabul edilemez ve son derece yanlış olmuştur." ifadesini kullandı.
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Barış Gücü'nün, Rum kesimini memnun etmeye dönük söz konusu tavrının, bizatihi Kıbrıs'taki varlığını ve itibarını zedelediğine işaret eden Çelik, "Barış Gücü, Rumlar tarafından Türk arazileri istimlak edilmek suretiyle inşa edilen Larnaka-Dikelya-Ayia Napa ile Pile-Voroklini yol yapımlarına izin vermiştir. Dolayısıyla Barış Gücü'nün bugün Kıbrıs Türk tarafına karşı takındığı tutum, çifte standart içermektedir ve Barış Gücü'nün tarafsızlığına ağır darbe vurmuştur." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin, bu süreçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne desteğinin tam olduğunu bildiren Çelik, son gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.
• BM Barış Gücü askerleri, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni engellemek üzere sabah saatlerinden itibaren projenin başlanacağı alana beton bloklar yerleştirdi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 18, 2023
• BM Barış Gücü askerleri ile KKTC güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu,… pic.twitter.com/p1O7lXEXTH
Çelik, hiç kimsenin Kıbrıs Türkü'nün iyi niyetini istismar etmeye kalkmaması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün Kıbrıs Türklerine eşit mesafede, tutarlı ve çifte standart içermeyen tutum sergilemesi beklentimizdir. Cumhurbaşkanımızın BM platformlarında açık ve net şekilde dile getirdiği gibi herkes Kıbrıs'ta iki eşit egemen halk olduğu gerçeğine tam saygı göstermelidir. KKTC'nin egemenlik haklarına kimse saygısızlık yapamaz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.