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Hacda hizmet verecek sağlık personelinin görevlendirme durumu belli oldu

Bu yıl hac organizasyonunda hizmet verecek sağlık personelinin görevlendirme durumu belli oldu.

Fırat Taşdemir  | 27.04.2024 - Güncelleme : 27.04.2024
Hacda hizmet verecek sağlık personelinin görevlendirme durumu belli oldu

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sayfasında yer alan bilgiye göre, "Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında mülakat sonucu hacda görev alacak sağlık personeli belirlendi.

Görevlendirmesi durumunu öğrenmek isteyenler, Başkanlığın "www.hac.gov.tr" web adresi üzerinden sorgulama yapabilecek.

Görev alacak sağlık çalışanlarının pasaport ve ilgili evrakını bulundukları il müftülüklerine teslim etmeleri gerekiyor.

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