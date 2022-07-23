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Dünya

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Odessa'ya yapıldığı bildirilen saldırıları kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Odessa'ya yapıldığı bildirilen saldırıları kınadı.

Şeyma Uzundere, Ruslan Rehimov   | 23.07.2022
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Odessa'ya yapıldığı bildirilen saldırıları kınadı

Ankara

BM Genel Sekreter Sözcülüğü Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Guterres'in saldırıları kınadığı bildirildi.

Açıklamada, "Genel Sekreter Antonio Guterres, Ukrayna'nın Odessa Limanı'na bugün yapıldığı bildirilen saldırıları açık bir şekilde kınıyor." ifadesine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için İstanbul'da imzalanan anlaşmaya atıfta bulunularak "Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Türkiye tarafından dün verilen taahhütlerin eksiksiz uygulanması zorunludur." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna, Rusya'yı İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasını ihlal etmekle suçladı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Karadeniz'deki Ukrayna limanlarından tahıl ihracatını kolaylaştırmak için Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında Birleşmiş Milletler himayesinde varılan anlaşmanın Rusya tarafından ihlal edildiğini açıkladı.

Nikolenko, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da imzalanan anlaşmanın üzerinden henüz 24 saat geçmeden Rus ordusunun Odessa Limanı'na füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Odessa'ya yapılan saldırının anlaşmanın ihlali anlamına geldiğini öne süren Nikolenko, Ukrayna olarak Karadeniz üzerinden üç limandan (Odessa, Chornomorsk ve Yuzhnoye) güvenli ihracatının yenilenmesine ilişkin anlaşmaların sıkı bir şekilde uygulanması gerektiğini savunduklarını ifade etti.

Nikolenko, BM ve Türkiye'yi, Rusya'nın tahıl koridorunun güvenli işleyişi çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamaya çağırdıklarını belirterek anlaşmaların uygulanmamasının neden olacağı küresel gıda krizinin derinleşmesinin tüm sorumluluğunun Rusya'da olacağını kaydetti.

Ukraynalı yetkililer Odessa Limanı'na Rus güçlerce füze atıldığını duyurmuştu. Odessa'ya füze atılmasına yönelik henüz Rusya'dan bir açıklama yapılmadı.

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