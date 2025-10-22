ABD'den BM'ye Suriye yönelik yaptırımların hafifletilmesi çabalarını destekleme çağrısı
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Suriye halkının refahı için yaptırımların daha fazla hafifletilmesi gerektiğini belirterek, BM Güvenlik Konseyi'ne Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi çabalarını destekleme çağrısında bulundu.
Waltz, "Orta Doğu'da durum" başlığı altında Suriye'deki gelişmeleri ele almak için toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.
Suriye hükümetine, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye halkına yönelik yaptırımların hafifletilmesine ilişkin açıklamasıyla oluşan fırsatları değerlendirme çağrısında bulunan Waltz, halkın refahı için bu ülkeye yönelik yaptırımların daha da hafifletilmesi gerektiğini söyledi.
Waltz, "Bu bağlamda, bu Konseyi, BM'nin 1267 sayılı kararı uyarınca yaptırımlara tabi tutulan bazı Suriye liderlerine yönelik yaptırımların kaldırılması da dahil olmak üzere, BM'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının hafifletilmesi çabalarını desteklemeye çağırıyoruz." dedi.
Suriye hükümetinin, Esed rejiminin 50 yıllık baskısından kurtulmaya çalışırken önünde pek çok zorluk bulunduğuna dikkati çeken ABD Temsilcisi, bu zorluklar arasında tüm Suriyeliler için güvenlik, istikrar ve refah vaatlerinin yerine getirilmesinin yer aldığını belirtti.
Waltz, Suriye'nin ilerlemesinin aynı zamanda yabancı ortakların desteğine de bağlı olacağına işaret ederek, bu nedenle Suriye'nin komşularıyla bağlarını güçlendirme çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.
ABD'nin Suriye'nin komşularıyla bağları yeniden kurmasına yardımcı olmaya devam edeceğini belirten Waltz, "Ayrıca Suudi Arabistan, Katar, Türkiye ve Ürdün de dahil olmak üzere bölge ülkelerinin Suriye kurumlarını ve ekonomisini destekleme çabalarını da memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.
BM'den İsrail'in güney Suriye'ye yönelik devam eden toprak ihlallerinin durdurulması çağrısı
Toplantıya video konferans yoluyla katılan BM Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Najar Rochdi de Suriye'ye yönelik dış müdahalelerin devam etmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, “İsrail'in, güney Suriye'ye yönelik devam eden toprak ihlalleri durdurulmalıdır. Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne tam saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz.” dedi.
Rochdi, taraflara, 1974 tarihli ateşkes anlaşmasının şartlarına tam olarak uyma ve ateşkesi tehlikeye atabilecek eylemlerden kaçınma çağrısında bulunarak, Suriye ve İsrail arasındaki diyaloğun devam etmesinin de cesaret verici olduğunu belirtti.
Bu ay Halep kentinde, Suriye hükümet güçleri ile SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasında yaşanan çatışmalara da dikkat çeken Rochdi, “Bu gelişmeler, Suriye'deki güvenlik ortamının ve geçiş sürecinin ne denli kırılgan olduğunu açıkça ortaya koyuyor" diye konuştu.
Rochdi, tarafların çatışmaların ardından bir araya gelerek kapsamlı bir ateşkes konusunda uzlaşmaya varmalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Tüm tarafların, hem askeri hem de siyasi açıdan, 10 Mart Anlaşması'nı tam olarak hayata geçirmek için uzlaşı ruhuyla hareket etmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.
Suriye’deki geçiş sürecinin siyasi boyutları kadar ekonomik boyutlarının da milyonlarca insan için ciddi bir endişe kaynağı olduğuna dikkat çeken Rochdi, bu konuda uluslararası toplumdan destek talep etti ve "Bu geçişin başarıya ulaşabilmesi için yaptırımların daha geniş kapsamlı ve daha hızlı bir şekilde kaldırılması gerekmektedir." çağrısında bulundu.
"Dünyanın en büyük insanı krizlerinden biri devam ediyor"
BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Cenevre Temsilcisi ve Koordinasyon Birimi Direktörü Ramesh Rajasingham da toplantıda, “Suriye daha iyi bir gelecek inşa etmek için zorlu ama hayati bir fırsatla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Bu çabalar arasında, nüfusun yüzde 70'inden fazlasını etkileyen, dünyanın en büyük insanı krizlerinden biri yer almaya devam ediyor.” diye konuştu.
Rajasingham, Suriye'deki insani krizin uzun süredir çözüm beklediğine işaret ederek, sahadaki gelişmelerin, insanların ihtiyaçlarını artırmaya veya daha da kötüleştirmeye devam ettiğini vurguladı.
Yaklaşık 7 milyon kişinin ülke içinde yerinden edilmiş durumda olduğunu belirten Rajasingham, bunların 1,3 milyonunun kamplarda veya benzeri yerlerde yaşadığına ve yaklaşan kış mevsimine karşı özellikle savunmasız durumda olduğuna dikkat çekti.
