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Dünya

BM Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı yeni bir yasa tasarısını oylayacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın uluslararası hukuku ihlalden sorumlu tutulmasına yönelik yasa tasarısını, 14 Kasım'da oylayacak.

Tuğba Altun   | 09.11.2022
BM Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı yeni bir yasa tasarısını oylayacak

Birleşmiş Milletler

Associated Press'in ulaştığı yasa tasarısının BM Genel Kurulu'nda kabulü halinde, Rusya'nın verdiği zarar ve kayıpların uluslararası alanda belgelenmiş olacağı kaydedildi.

Kanada, Guatemala, Hollanda ve Ukrayna tarafından teklif edilen yasa tasarısı, Rusya'nın Ukrayna'ya tazminat ödemesini de içeriyor.

BM Genel Kurulu Sözcüsü Paulina Kubiak, Rusya'nın uluslararası hukuku ihlalden sorumlu tutulmasına dair 14 Kasım'da oylanacak tasarının kurulda görüşülmeyeceğini ancak isteyen ülkelerin açıklama yapabileceğini ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı, BM Güvenlik Konseyi de girişimlerde bulunmuş ancak Moskova'nın vetosu sebebiyle Ukrayna'nın işgal edilmesine karşı bir karar alınamamıştı.

BM Genel Kurulunda ülkelerin veto hakkı olmasa da kararların bağlayıcılığı bulunmuyor.

BM'nin Rusya'ya yönelik kararları

BM Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından 2 Mart'ta Moskova'ya ateşkes çağrısında bulunmuş, Rus yönetiminden askeri birliklerini geri çekmesini ve sivillerin korunmasını talep etmişti.

Kurul, 24 Mart'ta aldığı kararla Rusya'yı Ukrayna'daki insani kriz için suçlayarak tekrar ateşkes çağrısında bulunmuştu.

Rusya'nın İnsan Hakları Konseyinden çıkarılması için BM Genel Kurulunda 7 Nisan'da oylama yapılmış ve karar kabul edilmişti. Ancak diğer oylamalara oranla daha fazla çekimser oy kullanılmıştı.

Son olarak 12 Ekim'de, BM Genel Kurulunda Rusya'nın Ukrayna'daki dört bölgeyi ilhak etmesi kınanmıştı.

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