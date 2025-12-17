Dolar
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Moskova'dan 2026'ya "savaş yılı" olarak hazırlandıklarına dair bir sinyal daha aldık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın 2026'da savaşı sürdürmek için hazırlık yaptığını ifade ederek, "Moskova'dan, gelecek yıla savaş yılı olarak hazırlandıklarına dair bir sinyal daha aldık." dedi.

Davit Kachkachishvili  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
Ukrayna: Moskova'dan 2026'ya "savaş yılı" olarak hazırlandıklarına dair bir sinyal daha aldık

Kiev

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Savunma Bakanı Andrey Belousov'un Moskova'da düzenlenen Savunma Bakanlığı yetkilileri genişletilmiş toplantısında savaşla ilgili yaptıkları konuşmalara da değinen Zelenskiy, Rusya'nın 2026'da savaşı sürdürmeye hazırlandığını savundu.

Zelenskiy, "Bugün, Moskova'dan, gelecek yıla savaş yılı olarak hazırlandıklarına dair bir sinyal daha aldık. Bunlar sadece bizim için değil, müttefiklerimiz için de bir sinyaldir. Müttefiklerimizin bunu görmesi ve özellikle de Rusya'nın savaşı bitirmek istediğini sık sık dile getiren ABD'deki ortaklarımızın buna tepki vermesi önemlidir." ifadelerini kullandı.

Savaşı bitirmek için barış planı üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Zelenskiy, "Temsilcilerimizin, barış ve güvenliğin sağlanması için atılabilecek adımlarla ilgili bu hafta ABD heyetiyle görüşmelere devam etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

