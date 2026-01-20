Dolar
logo
Dünya

Ukrayna: Rus ordusu 34 füze ve 339 İHA ile saldırı düzenledi

Rus ordusunun, Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik 339 insansız hava aracı (İHA) ve 34 füze kullanarak hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

Davit Kachkachishvili  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
Ukrayna: Rus ordusu 34 füze ve 339 İHA ile saldırı düzenledi Fotoğraf: Diego Herrera Carcedo/AA

Kiev

​​​​​​​Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya farklı tip füze ve İHA'larla ülkeye yoğun hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 339 İHA'nın kullanıldığı belirtilen açıklamada, Rus ordusunun ayrıca 18 "Iskander-M/S-300" tipi balistik füzesi, 15 "Kh-101" tipi seyir füzesi ve 1 hipersonik "Tsirkon" füzesini de fırlattığı bildirildi.

Hava savunma kuvvetlerince 27 füze ve 315 İHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, "Saldırı devam ediyor. Havada birkaç düşman İHA'sı var." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya'nın Kiev, Odessa, Sumi, Dnipropetrovsk, Zaporijya, Poltava ve Vinnitsa bölgelerini hedef aldığını aktardı.

Saldırılar nedeniyle enerji sorunlarının yaşandığını ifade eden Zelenskiy, "Şimdiye kadarki en zor durum Kiev'de. Önemli sayıda apartmanda ısıtma yok." yorumunu yaptı.

Hava savunma kuvvetlerinin etkili bir şekilde çalıştığını belirten Ukrayna Devlet Başkanı, "İhtiyaç duyduğumuz füzeleri, bu saldırıdan bir gün önce nihayet teslim aldık ve bu çok yardımcı oldu. Her destek paketi önemlidir." dedi.

Kiev'de 5 bin 635 yüksek katlı bina elektriksiz kaldı

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, hava saldırısının ardından başkentteki son durumu aktardı.

Kente düzenlenen saldırı nedeniyle su ve elektrik sorunlarının yaşandığını vurgulayan Kliçko, "Başkente yapılan saldırının ardından 5 bin 635 yüksek katlı bina ısıtmasız kaldı." ifadesini kullandı.

Kliçko başkentte bir kişinin yaralandığını belirterek, ayrıca saldırılar sırasında düşen parçaların bir okula isabet ettiğini bildirdi.

"Barış sadece güç yoluyla sağlanabilir"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya'nın düzenlediği hava saldırılarına tepki gösterdi.

Rusya'nın, Kiev'de hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düşmüşken saldırı düzenlediğini kaydeden Sybiha, "Savaş suçlusu (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, kadınlara, çocuklara ve yaşlılara karşı soykırımcı bir savaş yürütmeye devam ediyor." yorumunu yaptı.

Sybiha, mesajında, "Kiev, Vinnitsa, Dnipropetrovsk, Odessa, Zaporijya, Poltava, Sumy ve diğer bölgelere yapılan saldırılar sivil kayıplara ve enerji altyapısında hasara yol açtı." bilgisini verdi.

Savaşın sona ermesi gerektiğine dikkati çeken Sybiha, "Ukrayna halkının direnci, bu savaşın devam etmesi için bir bahane olamaz. Bu savaş en kısa süre içerisinde sona ermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Ekonomik Forumu Davos Zirvesi'nin devam ettiğini anımsatan Sybiha şunları kaydetti:

"Putin'in bu sabahki barbarca saldırısı Davos'ta bir araya gelen dünya liderleri için bir uyarı niteliğindedir. Ukrayna halkına acil destek lazım. Ukrayna için kalıcı bir barış olmadan Avrupa'da barış olmayacak. Barış sadece güç yoluyla sağlanabilir."​​​​​​

