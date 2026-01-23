Dolar
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

BM: Gazze'de yüz binlerce Filistinli soğuk ve yağışlı hava koşullarına maruz kalıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Gazze'de hala yüz binlerce Filistinlinin, yerinden edilmiş vaziyette, soğuk ve yağışlı hava koşullarına karşı korumasız kaldığını bildirdi.

Mücahit Oktay  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
BM: Gazze'de yüz binlerce Filistinli soğuk ve yağışlı hava koşullarına maruz kalıyor

New York

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.

Haq, "İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ndeki meslektaşlarımız, yüz binlerce insanın geçici bölgelerde kaldığını, soğuk ve yağışlı hava koşullarına maruz kaldığını bildiriyor. Saha yönetimiyle ilgilenen ortak kurumlarımız, bu hafta şiddetli rüzgarlar nedeniyle yüzlerce ailenin çadırlarının hasar gördüğünü tahmin ediyor." diye konuştu.

Filistinli ailelerin barındığı yıpranmış çadırların onarılmaya çalışıldığını belirten Haq, daha sürdürülebilir çözümlere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Haq, Gazze'ye 2023'ten bu yana ilk kez BM Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yaklaşık 5 bin oyuncak ve kırtasiye malzemesi içeren eğlence setinin götürüldüğünü kaydetti.

"İki yılı aşkın süredir birçok çocuk temel malzemeler, defter, kalem, silgi ve boya kalemi olmadan öğrenmeye çalışıyor." diyen Haq, söz konusu malzemelerin bir kısmına İsrail'in uyguladığı kısıtlamaların kaldırılması için BM'nin çağrılarını sürdürdüğünü söyledi.

Batı Şeria'daki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da, 19 Ocak'ta uyguladığı sokağa çıkma yasağını hatırlatan Haq, "Pazartesi günü, İsrail kontrolündeki Hebron şehrinin bazı bölgelerinde tahminen 25 bin Filistinlinin sokağa çıkma yasağı altına alındığını, bunun da gıdaya, sağlık hizmetlerine ve yüz yüze eğitime erişimlerini engellediğini hatırlayabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Sokağa çıkma yasağının bugün sona erdiğini aktaran Haq, "BM ve ortaklarımız operasyon boyunca etkilenen ailelerle iletişimde kaldı ve şimdi gerekli yardımı belirlemek için değerlendirmeler yapacağız." dedi.

