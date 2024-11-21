Dolar
34.49
Euro
36.37
Altın
2,667.36
ETH/USDT
3,282.10
BTC/USDT
96,747.00
BIST 100
9,367.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Afyonkarahisar’da bir restoranda çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Filistin Özel Raportörü Albanese'den UCM'nin kararına destek için birlikte çalışılması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki kararına destek için birlikte çalışılması çağrısı yaptı.

Mustafa Deveci  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
BM Filistin Özel Raportörü Albanese'den UCM'nin kararına destek için birlikte çalışılması çağrısı Fotoğraf: Mohamed Mdalla/AA

Ankara

Albanese, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

UCM'nin karar paylaşımını alıntılayan Albanese, "Uluslararası toplum olası tepkilere hazırlanırken, hesap verilebilirlik alevini parlak şekilde tutmak için birlikte çalışmamız gerek. Bu karanlık zamanlarda adalet çağrısının güçlü şekilde büyümesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

UCM, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkardı.

Mahkeme ayrıca İsrail'in, UCM'nin yargı yetkisine ilişkin itirazlarını reddederek, Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisi bulunduğuna hükmetti.

UCM Ön Yargılama Dairesi, İsrail'in 26 Eylül 2024'te yargı yetkisine ilişkin sunduğu iki itirazı oybirliğiyle reddetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ta trenin çarptığı hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Adalet Bakanı Tunç, UCM'nin Netanyahu hakkındaki kararını değerlendirdi: En kısa sürede hukuk önüne çıkarılmalıdır
Bayraktar TB2 SİHA Hırvatistan semalarını koruyacak
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bazı seferler iptal edildi
SOLOTÜRK, "Gelibolu'nun Kurtuluşu" etkinlikleri kapsamında Çanakkale semalarında uçacak

Benzer haberler

Beyaz Saray'dan, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine tepki

Beyaz Saray'dan, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine tepki

İrlanda Başbakanı Harris, herkesi UCM'nin üstlendiği role saygı duymaya çağırdı

Güney Afrika, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrini memnuniyetle karşıladı

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: (Netanyahu hakkındaki tutuklama emri) saygı duyulmalı ve uygulanmalı

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: (Netanyahu hakkındaki tutuklama emri) saygı duyulmalı ve uygulanmalı
Hollanda, UCM kararına uygun olarak Netanyahu'yu ülkeye geldiğinde tutuklayacak

Hollanda, UCM kararına uygun olarak Netanyahu'yu ülkeye geldiğinde tutuklayacak
İsrail medyasından UCM kararı sonrası İsrailli liderlerin uluslararası aranan şüpheliler haline geldiği vurgusu

İsrail medyasından UCM kararı sonrası İsrailli liderlerin uluslararası aranan şüpheliler haline geldiği vurgusu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet