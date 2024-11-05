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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Filistin Özel Raportörü Albanese: “(İsrail’in Gazze’deki saldırıları) Buna ‘savaş’ demeyin. Bu bir soykırım”

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail’in zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze’deki saldırılarının “savaş” değil “soykırım” olarak adlandırılması gerektiğini belirtti.

Bekir Aydoğan  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
BM Filistin Özel Raportörü Albanese: “(İsrail’in Gazze’deki saldırıları) Buna ‘savaş’ demeyin. Bu bir soykırım” Fotoğraf: Mohamed Mdalla/AA

İstanbul

Albanese, X sosyal medya hesabından, İsrail’in Gazze’ye geçen ay yalnızca günde 30 tırlık yardım girişine izin verdiğine ilişkin BM açıklamasını alıntılayarak paylaşımda bulundu.

İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri yok etmesinin birçok yolu olduğunu kaydeden Albanese, sürdürülemez ve insanlık dışı yaşam koşulları yaratmasının en karmaşık ve zalim yol olduğunu vurguladı.

Albanese, “Buna ‘savaş’ demeyin. Bu bir soykırımdır. Sebepler ilgisiz. Yok etme niyeti açık ve net. Diğer devletlerin suç ortaklığının da net olduğu gibi.” ifadelerini kullandı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, dün yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’de insani yardım için gereken günde en az 500 tır gönderilmesi ihtiyacına rağmen geçen ay sadece günlük 30 yardım tırına izin verdiğini belirtmişti.

Lazzarini, İsrail’in yardımları engellemesinin, saldırılar altındaki Gazze’de çoğu açlık çeken, hasta ve çaresiz koşullardaki 2 milyondan fazla kişinin ihtiyaçlarını karşılayamadığını vurgulamıştı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, sivillere karşı aç ve susuz bırakma silahını kullandığı belirtilerek, İsrail'in yardım ve malzeme yüklü 3 bin 800 kamyonun Gazze Şeridi'nin kuzeyine girmesini engellediği; 100 binden fazlası çocuk yaklaşık 400 bin kişinin kasten aç bırakıldığı aktarılmıştı.

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