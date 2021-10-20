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Dünya

BM: Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray'a hava saldırısında siviller yaralandı

Birleşmiş Milletler, Etiyopya'nın kuzeyinde Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'ye yönelik bugünkü hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların bulunduğunu sivillerin yaralandığını bildirdi.

Betül Yürük   | 20.10.2021
BM: Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray'a hava saldırısında siviller yaralandı

New York

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Etiyopya'nın kuzeyinde hükümet güçleri ve Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasındaki artan çatışmaların endişe verici olduğunu dile getirdi.

Mekelle kentine bugün bir hava saldırısı düzenlendiğini belirten Haq, hava saldırısında ilk verilere göre aralarında kadın ve çocukların da olduğu sivillerin yaralandığını söyledi.

Haq, Tigray'da nüfusun yüzde 90'ndan fazlasını oluşturan 5,2 milyon kişinin acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu söyleyerek, yaklaşık 400 bin kişinin ise kıtlık benzeri koşullarda yaşadığına dikkati çekti.

Sözcü Haq, taraflara Tigray, Amhara ve Afar'da çatışmalara son verme ve gerginliği azaltma çağrısı yaptı.

Etiyopya'da insani kriz büyüyor

Federal ordu ile TPLF arasında Tigray eyaletinde yaşanan güç mücadelesinin komşu eyaletlere sıçramasının ardından bölgedeki insani kriz derinleşti.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrası karşı saldırıya geçmişti.

Ülkenin kuzeyinde devam eden çatışmalar yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden ederken 5 milyondan fazla kişi de acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Eğitim ve sağlık kurumlarının çalışamaz hale geldiği Tigray'a güvenlik ve yakıt sıkıntısı nedeniyle yeterli yardım ulaştırılamıyor.


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