Dolar
43.04
Euro
50.35
Altın
4,449.96
ETH/USDT
3,193.30
BTC/USDT
91,722.00
BIST 100
12,016.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor.
logo
Dünya

BM: Dünyada her gün 2 milyar insan güvenli olmayan su tüketiyor

Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelinde her gün 2 milyar insanın güvenli olmayan su tükettiğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
BM: Dünyada her gün 2 milyar insan güvenli olmayan su tüketiyor

Cenevre

BM Cenevre Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Her gün 2 milyar insan, temel bir insan ihtiyacı olmasına rağmen güvenli olmayan su tüketiyor." ifadeleri kullanılan paylaşımda, BM'nin her damla suyun güvenli olması için çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan, Malatya'da konuştu
ASELSAN, AESA radarlarla hava platformlarına güç katıyor
Yurdun bazı bölgeleri için fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı
Ankara'da Emniyete ait otoparkta çıkan yangın söndürüldü
Van'daki Abalı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

BM: Dünyada her gün 2 milyar insan güvenli olmayan su tüketiyor

BM: Dünyada her gün 2 milyar insan güvenli olmayan su tüketiyor

BM, Trump'ın Grönland'a yönelik açıklamalarını "endişe verici söylem" olarak niteledi

BM'ye göre, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi, uluslararası hukukun temel ilkesine zarar veriyor

BM'den İsrail'e Filistinli tutuklular için idam cezası öngören yasa tasarısını geri çekme çağrısı

BM'den İsrail'e Filistinli tutuklular için idam cezası öngören yasa tasarısını geri çekme çağrısı
BM, İsrail'in STK'ları yasaklamasının insani yardımları etkilemeyeceği iddiasını verilerle çürüttü

BM, İsrail'in STK'ları yasaklamasının insani yardımları etkilemeyeceği iddiasını verilerle çürüttü
Gazze'ye insani yardım kısıtlamalarını kaldırması için 10 ülke İsrail'e çağrıda bulundu

Gazze'ye insani yardım kısıtlamalarını kaldırması için 10 ülke İsrail'e çağrıda bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet