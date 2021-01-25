Euro
9.00
Dolar
7.41
BIST 100
1,540.21
Altın
1,855.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM: Dünya ekonomisinde yüzde 4,7'lik büyüme beklentisi geçen yılın kayıplarını zar zor telafi edecek

Birleşmiş Milletler (BM), dünya ekonomisinin geçen sene yüzde 4,3 küçüldüğünü, bu yılki yüzde 4,7'lik büyüme beklentisinin ise geçen senenin kayıplarını zar zor telafi edeceğini bildirdi.

Betül Yürük   | 25.01.2021
BM: Dünya ekonomisinde yüzde 4,7'lik büyüme beklentisi geçen yılın kayıplarını zar zor telafi edecek

New York

BM, Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler Raporu'nda, küresel ekonomide sağlam ve sürdürülebilir bir iyileşme sağlanmadığı sürece yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yıkıcı sosyo-ekonomik etkisinin yıllarca hissedileceği uyarısında bulundu. 

Gelişmiş ülkelerin ekonomilerinin 2020'de yüzde 5,6 daraldığı ve bu yılki büyüme beklentisinin yüzde 4 olduğu belirtilen raporda, gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerin ise yüzde 2,5 küçüldüğü, 2021'deki büyüme beklentilerinin ise yüzde 5,7 olduğu ifade edildi.

Dünya ekonomisinin ise geçen sene yüzde 4,3 küçüldüğü kaydedilen raporda, bu yılki yüzde 4,7'lik iyileşme beklentisinin geçen senenin kayıplarını zar zor telafi edeceği vurgulandı.

Salgının geçen sene 131 milyon kişiyi daha yoksulluğa sürüklediği ifade edilen raporda, 12,7 trilyon doları bulan devasa ve zamanlı yardım paketlerinin dünya ekonomisinin tamamen çökmesini ve "Büyük Buhran" gibi bir ekonomik krizin yaşanmasını önlediği belirtildi.

Raporda, ayrıca G20 ülkelerinin ekonomilerinin büyümesinin hem dünya ekonomisini canlandıracağına hem de ekonomiyi gelecekteki şoklara karşı daha dirençli hale getireceğine işaret edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ: Kovid-19 aşıları yoksul ülkelere hakkaniyetle dağıtılsın
Fransa'da son 24 saatte 449 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Biden, Trump'ın kaldırdığı Kovid-19 seyahat yasağının uygulanmaya devam etmesi için kararname imzaladı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 72 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 100 milyonu geçti

Benzer haberler

DSÖ: Kovid-19 aşıları yoksul ülkelere hakkaniyetle dağıtılsın

DSÖ: Kovid-19 aşıları yoksul ülkelere hakkaniyetle dağıtılsın

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Fransa'da son 24 saatte 449 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

BM: Dünya ekonomisinde yüzde 4,7'lik büyüme beklentisi geçen yılın kayıplarını zar zor telafi edecek

BM: Dünya ekonomisinde yüzde 4,7'lik büyüme beklentisi geçen yılın kayıplarını zar zor telafi edecek
Avrupa Merkez Bankası Başkanı'ndan ekonomik toparlanmanın gecikebileceği uyarısı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı'ndan ekonomik toparlanmanın gecikebileceği uyarısı
Biden, Trump'ın kaldırdığı Kovid-19 seyahat yasağının uygulanmaya devam etmesi için kararname imzaladı

Biden, Trump'ın kaldırdığı Kovid-19 seyahat yasağının uygulanmaya devam etmesi için kararname imzaladı