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Ekonomi

Doğu Karadeniz'den 7 ayda 130 ülkeye 929 milyon 980 bin dolarlık ihracat yapıldı

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın ocak-temmuz döneminde 929 milyon 980 bin 511 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Enes Sansar  | 04.08.2025 - Güncelleme : 04.08.2025
Doğu Karadeniz'den 7 ayda 130 ülkeye 929 milyon 980 bin dolarlık ihracat yapıldı

Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, yılın 7 ayında Trabzon'dan 716 milyon 816 bin, Rize'den 115 milyon 465 bin Gümüşhane'den 56 milyon 498 bin, Artvin'den ise 41 milyon 99 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

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Gümüşhane'nin ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artış yaşandığına işaret eden Kalyoncu, Trabzon’dan gerçekleştirilen ihracatta yüzde 1, Rize’den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 6 ve Artvin’den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 17 düşüş görüldüğünü ifade etti.

Kalyoncu, en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerin başında 434 milyon 75 bin dolarla fındığın geldiğine dikkati çekti.

İkinci sırada 117 milyon 23 bin dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamullerinin yer aldığını aktaran Kalyoncu, üçüncü sırada 114 milyon 793 bin dolar ile maden ve metaller, dördüncü sırada 85 milyon 220 bin dolar ile yaş meyve sebze geldiğini kaydetti.

Bölgeden yılın 7 ayında 130 ülkeye ihracat gerçekleştiğinin altını çizen Kalyoncu, en fazla ihracat yapılan 5 ülkenin sırasıyla, İtalya, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu bildirdi. Kalyoncu, ihracatın İtalya'ya yüzde 61 arttığına; Rusya'ya yüzde 25, Gürcistan'a yüzde 9, Almanya'ya yüzde 31, Çin'e yüzde 21 gerilediğine işaret etti.

Kalyoncu, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Belize, Gine-Bissau, Sierra Leone, Togo, Nijerya, Moritanya, Namibya, Mikronezya, Gine, Çad olmak üzere 10 farklı ülkeye daha ihracat gerçekleştirildiğini ifade etti.

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