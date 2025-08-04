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Ekonomi

Antalya'da günlük ziyaretçi girişinde tüm zamanların rekoru kırıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'ya 3 Ağustos'ta 105 bin 284 yabancı misafirin hava yoluyla giriş yaptığını, bunun tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olduğunu bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 04.08.2025 - Güncelleme : 04.08.2025
Antalya'da günlük ziyaretçi girişinde tüm zamanların rekoru kırıldı

Ankara

Ersoy, sosyal medya hesabından, Antalya'nın turizm verilerine ilişkin açıklamada bulundu.

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Şehrin yine gurur verici yeni bir rekora imza attığını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Türkiye turizminin kalbine 3 Ağustos günü 105 bin 284 yabancı misafirimiz hava yoluyla giriş yaptı. Bu rakam tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olarak dikkati çekiyor. Antalya'mıza yılbaşından bu yana 9 milyon 231 bin 309 yabancı ziyaretçi sadece hava yoluyla geldi. Türkiye, turizmde sadece rakamlarla değil, güvenle, kaliteyle ve misafirperverliğiyle fark yaratıyor. Gururluyuz."

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