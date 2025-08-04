Türkiye fındık ihracatından 11 ayda 2,4 milyar doları aşkın gelir sağladı
Türkiye, fındık ihracat sezonunun 11 aylık döneminde 2,4 milyar doları aşkın gelir elde etti.
Giresun
Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2024-2025 ihracat sezonunun 1 Eylül 2024-31 Temmuz 2025 dönemine ilişkin bilgi verildi.
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Söz konusu tarihler arasında 2 milyar 440 milyon 153 bin 716 dolar karşılığında 295 bin 805 ton fındık ihraç edildiği belirtildi.
Açıklamada, geçen sezonun aynı döneminde 284 bin 158 ton fındık ihracatı karşılığı 2 milyar 188 milyon 268 bin 152 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.