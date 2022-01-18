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Dünya

BM, depremin yaşandığı Afganistan'a yardım ekibi gönderdi

Birleşmiş Milletler BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Laerke, Afganistan'ın Badgis vilayetinde meydana gelen depremin ardından hasar tespit değerlendirmesi yapmak ve insani yardım ulaştırmak için bölgeye ekip gönderildiğini duyurdu.

Ömer Faruk Yıldız   | 18.01.2022
BM, depremin yaşandığı Afganistan'a yardım ekibi gönderdi

Geneve

BM'nin Cenevre Ofisindeki basın toplantısında konuşan Sözcü Jens Laerke, Badgis'te bugün meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından, son durumu değerlendirdi.

İlk belirlemelere göre depremde 26 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı ve yüzlerce evin hasar gördüğünü aktaran Laerke, depremden önce başlayan aşırı yağışların, vilayetteki kerpiç evleri sarsıntıya karşı zayıf hale getirdiğinin altını çizdi.

Laerke, "Evi yıkılan veya hasar gören insanlar akrabaları veya komşularına sığınmış durumdalar. Bölgeden gelen haberlere göre afetten etkilenenler yemek, barınak ve ısınma yardımlarına acil ihtiyaç duyuyor." dedi.

BM'ye bağlı ekibin yanı sıra diğer bazı kuruluşların da bölgede olduğunu kaydeden Laerke, an itibarıyla afetzedelerden bir kısmına sıcak yemek, su, hijyen ve sağlık ekipmanı ulaştırıldığı bilgisini verdi.

"BM, acil yardım desteklerini Tonga'ya ulaştırabilmek için tetikte"

Sözcü Laerke ayrıca, Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın Hunga Ha'apai Adası'ndaki yanardağda 15 Ocak'ta yaşanan patlamaya ilişkin de son bilgileri paylaştı.

Tonga hükümetinden alınan bilgilere göre patlamaların ardından şimdiye kadar 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Laerke, ülkenin ana adası Tongatapu'da 100 evin hasar gördüğü ve 50 evin yok olduğunu kaydetti.

Laerke, "Patlamanın ardından Tongatapu'da altyapı hasarları ve Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'daki su kordonlarında ciddi hasar meydana geldiğine dair bilgi aldık. Patlamanın yaşandığı Ha'apai Adaları'ndan ise hiçbir haber alınamıyor." açıklamasında bulundu.

Patlamanın ardından ülkedeki temiz su kaynaklarının en büyük endişe haline geldiğini vurgulayan Laerke, "Tonga hükümeti, su kaynaklarına kül, enkaz ve deniz suyu karışması ihtimaline karşın halka sadece şişelenmiş suları içme tavsiyesinde bulundu. Tonga yetkililerinin, bölgede tam olarak neye ihtiyaç duyulduğuna ilişkin net değerlendirme raporu bekliyoruz." dedi.

BM'nin Pasifik İnsani Yardım Ekibi'nin, afetten etkilenen bölgelere gerekli insani yardımın nasıl yapılacağına ilişkin bölgedeki insani yardım kuruluşlarıyla irtibat içinde olduğunu vurgulayan Laerke, "BM, acil yardım desteklerini Tonga'ya ulaştırabilmek için ilgili ekipler eşliğinde tetikte." ifadesini kullandı.

Laerke, BM'nin insani yardım durumuna ilişkin daha detaylı bilgi almak üzere, Tonga hükümetiyle temaslarını sürdüreceğini de hatırlattı.

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