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Dünya

BM Ateşkes Gözlem Gücü, İsrail'in Golan Tepeleri'nde artan askeri faaliyetlerine karşı uyardı

Birleşmiş Milletler (BM) Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF), İsrail'in Golan Tepeleri'nde artan askeri faaliyetlerine karşı uyardı, BM bu eylemlerin 1974 Anlaşması'nın ihlali olduğunu bildirdi.

Şerife Çetin  | 13.12.2024 - Güncelleme : 13.12.2024
BM Ateşkes Gözlem Gücü, İsrail'in Golan Tepeleri'nde artan askeri faaliyetlerine karşı uyardı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

BM Ateşkes Gözlem Gücü personelinin görevlerine devam ettiğini belirten Dujarric, UNDOF'un 7 Aralık'ın ardından İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin çok ciddi şekilde arttığını bildirdiğini söyledi.

Dujarric, İsrail'in tampon bölgedeki birkaç yerde varlığını sürdürdüğünü belirterek, bunun 1974 Anlaşması'nı ihlal ettiğinin tekrar altını çizdi.

UNDOF'un tüm taraflara anlaşma uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yaptığını bildiren Dujarric, Golan Tepeleri'ndeki istikrarı muhafaza etmek için tüm askeri faaliyetlerin sonlandırılmasının gerektiğini vurguladı.

İsrail, Gazze'de yardım operasyonlarını engellemeye devam ediyor

Bölgede görev yapan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) meslektaşlarından aldığı bilgiyi aktaran Dujarric, 6 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzeyine BM tarafından talep edilen 137 insani yardım operasyonunun gerçekleştirilmeye çalışıldığını, bunlardan 124'ünü İsrail'in direkt engellediğini bildirdi.

Dujarric, diğer 13 operasyona ise önce İsrail'in izin verdiğini, daha sonra da geçişleri engellediğini ifade etti.

İsrail'e pazartesi günü 16 yeni insani yardım operasyonu için talep gönderdiklerini dile getiren Dujarric, İsrail'in bunları da reddettiğini duyurdu.

Dujarric, Gazze'ye insani yardımların geçişinin kilit öneme sahip olduğunun altını çizerek, özellikle kuzeyde 10 haftadır süren İsrail kuşatması nedeniyle binlerce Filistinlinin "kıyamet" gibi bir durumla karşı karşıya kaldığına dikkati çekti.

İsrail ordusunun Suriye’ye saldırıları

Suriye’de 27 Kasım’da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık’ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı İsrail ordusunun Suriye’ye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam’ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

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