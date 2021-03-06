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Dünya

Blinken'dan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a 'demokratik kurumları destekliyoruz' mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ermenistan'daki demokratik kurumları desteklediklerini vurguladı.

Hakan Çopur   | 06.03.2021
Blinken'dan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a 'demokratik kurumları destekliyoruz' mesajı

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, iki ülke arasındaki ilişkilerin öneminin vurgulandığı görüşmede Blinken, hukukun üstünlüğüne ve demokratik kurumların önemine dikkati çekti. Açıklamada, "Bakan Blinken, Ermenistan'daki demokratik kurumların gelişimine olan desteğini dile getirdi." ifadesi kullanıldı.

Blinken ayrıca, Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmaya bölge insanının lehine olacak şekilde siyasi bir çözüm yönünde atılan adımları da memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Ermenistan'da ordunun Başbakan Paşinyan'ın istifası için muhtıra vermesinin ardından başlayan siyasi kriz, hükümet ile muhalefetin uzlaşı arayışları arasında devam ediyor.

Ermenistan'da Paşinyan'ın istifası için muhtıra

Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, 25 Şubat'ta Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak Paşinyan'a muhtıra vermişti. Paşinyan, hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamamıştı. Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelemişti.

ABD yönetimi Erivan'daki olayların ardından ülkedeki demokrasiyi ve demokratik kurumları desteklediği açıklamasını yapmıştı.

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