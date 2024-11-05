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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Blinken, İsrail Savunma Bakanı Gallant ve Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile Gazze'yi görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ayrı ayrı yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'yi ele aldı.

Salih Okuroğlu  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
Blinken, İsrail Savunma Bakanı Gallant ve Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile Gazze'yi görüştü

Ankara

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken, İsrail Savunma Bakanı Gallant ve Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gallant ile görüşmesinde Blinken, İran ve İran destekli gruplardan gelebilecek tehditlere karşı "ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını" yineledi.

Gazze'deki tüm sivillere insani yardımın önemli ölçüde arttırılması için İsrail'i daha fazla adım atmaya çağıran Blinken, "Gazze'deki savaşın" sona erdirilmesi ve tüm esirlerin evlerine dönmelerini sağlamanın yanı sıra "çatışma" sonrası Gazze'deki Filistinliler için yeniden yapılanmaya ilişkin yol haritası çizilmesinin önemine vurgu yaptı.

Taraflar ayrıca, Lübnan'da hem Lübnanlı hem de İsrailli sivillerin evlerine güvenli şekilde dönmelerini tesis edecek diplomatik çözüme ulaşılması yönündeki çabaları ele aldı.

Abdulati ile yaptığı görüşmede Blinken, "Gazze'deki savaşın" sona erdirilmesi ve insani yardımların arttırılmasının öneminin altını çizdi.

Blinken, Gazze'de "çatışma" sonrası dönem için güvenlik ve yeniden yapılanmayı sağlayacak yol haritası oluşturulmasının önemine işaret etti.

İkili, Lübnan'da Mavi Hat'tın her iki tarafındaki sivillerin evlerine dönmelerini sağlayacak diplomatik çözüme ilişkin çabaları da görüştü.

Blinken, Lübnanlı liderlerin ülkedeki "cumhurbaşkanlığı koltuğunun boş kalması" meselesini acilen ele alması gerektiğini belirtti.

Bakan Blinken ayrıca, Mısır'ın Sudan'daki çatışmaların sona erdirilmesi, sivillerin korunması ve insani yardımların arttırılması için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Abdulati'ye teşekkür ederek, sivil bir hükümete geçiş sürecinin ilerletilmesinin önemine dikkati çekti.

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