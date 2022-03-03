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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarında "ayrım gözetmediğini" söyledi

Dildar Baykan Atalay   | 03.03.2022
Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarında "ayrım gözetmediğini" söyledi

Washington DC

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya fırlattığı füzelerde ayrım gözetmediğini ve bu nedenle sivil halkın metro istasyonlarına sığındığını belirtti.

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısı öncesi gazetecilere, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Putin'e yakın kişilere ağır ekonomik yaptırımlar getirdiğine işaret eden Biden, "Onların teknolojiye ve ulusal finans sistemine erişimini kesiyoruz. Bunun sonuçları daha şimdiden görülmeye başladı." ifadesini kullandı.

Biden, Putin'e yaptırımları en yüksek seviyeden uygularken, bunun ABD ve diğer ülkeler üzerindeki etkilerini azaltmaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Birliğin Durumu konuşmamda, ABD Adalet Bakanlığının Rus oligarkların peşine düşeceğini söyledim. Bu kişiler, ceplerini Rus halkının parasıyla doldururken, Ukrayna'da insanlar metro istasyonlarına sığınıyor çünkü Rusya'nın ayrım gözetmeden attığı füzelerden saklanıyorlar."

ABD'nin bugün bazı Rus oligarklara ve aile üyelerine yaptırım getirdiğini anımsatan Biden, "Ukrayna halkını doğrudan yardımlarımız ile desteklemeyi sürdüreceğiz." dedi.

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