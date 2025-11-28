Dolar
42.50
Euro
49.35
Altın
4,207.08
ETH/USDT
3,021.50
BTC/USDT
90,612.00
BIST 100
10,898.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Zelenskiy, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak'ın istifa ettiğini duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Zeynep Katre Oran  | 28.11.2025 - Güncelleme : 28.11.2025
Zelenskiy, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak'ın istifa ettiğini duyurdu

Ankara

Zelenskiy, resmi hesabından yayımladığı görüntülü mesajda, Yermak'ın istifasını sunduğunu doğrulayarak, kararı "spekülasyon ve söylentilerin önüne geçmek" amacıyla kabul ettiğini bildirdi.

Yermak'a görev süresi boyunca yürüttüğü çalışmalar için teşekkür eden Zelenskiy, "Andriy, müzakere sürecinde Ukrayna'nın tutumunu her zaman olması gerektiği şekilde temsil etti. Bu tutum daima vatansever bir duruştu." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Zelenskiy, Devlet Başkanlığı Ofisi'nde yeniden yapılanma sürecine işaret ederek, yeni başkanın belirlenmesi için istişarelere yarın başlayacağını ve sürecin şeffaf yürütüleceğini duyurdu.

Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU), sabah saatlerinde, bir soruşturma kapsamında Devlet Başkanlığı Ofisi'nde arama yapıldığını bildirmişti.

NABU'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Uzmanlaşmış Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı (SAP) tarafından Devlet Başkanlığı Ofisi'nde soruşturma faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya: 9 bin 200 yeni araç, Türkiye Yüzyılı'nın güvenlik altyapısına vurulan güçlü bir mühürdür
"Futbolda bahis" soruşturmasında tuttur.com'a yönelik ön inceleme raporu hazırlandı
Hafta sonu yurt genelinde yağış bekleniyor
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İznik'te düzenlenen ayine katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, köklü tecrübesiyle helal ticaretinin geleceğine yön veren ülkelerden biridir

Benzer haberler

Zelenskiy, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak'ın istifa ettiğini duyurdu

Zelenskiy, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak'ın istifa ettiğini duyurdu

NATO Genel Sekreteri Rutte: (Ukrayna'da) Barış süreci etrafında muazzam bir yenilenmiş enerji var

Putin: Ukrayna yönetimiyle anlaşmalara imza atmanın anlamı yok

ABD'nin Ukrayna'ya güvenlik garantisi için barış anlaşmasının imzalanmasını şart koştuğu iddiası

ABD'nin Ukrayna'ya güvenlik garantisi için barış anlaşmasının imzalanmasını şart koştuğu iddiası
IMF ve Ukrayna 8,2 milyar dolarlık program için anlaştı

IMF ve Ukrayna 8,2 milyar dolarlık program için anlaştı
NATO ve Ukrayna, savunma alanında inovasyonu hızlandırmak için ortak girişim başlattı

NATO ve Ukrayna, savunma alanında inovasyonu hızlandırmak için ortak girişim başlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet