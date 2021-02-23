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Dünya

Biden, kutup soğuklarından etkilenen Teksas'ı ziyaret edecek

ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta hayatı felç eden kutup soğuklarından etkilenen Teksas'ı cuma günü ziyaret edecek.

Hakan Çopur   | 23.02.2021
Biden, kutup soğuklarından etkilenen Teksas'ı ziyaret edecek

Washington

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, eşi Jill Biden ile Teksas'ın Houston kentine gidecek.

Biden, kutup soğukları sebebiyle ciddi elektrik ve su kesintileri yaşanan Teksas'ı cuma günü ziyaret ederek Houston kentinde yetkililerden son durumla ilgili bilgi alacak.

ABD'de 11 Şubat'tan itibaren Teksas başta olmak üzere birçok bölgeyi etkileyen aşırı soğuklar ve buna bağlı kazalar nedeniyle yaklaşık 60 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. ABD Başkanı Biden, Teksas eyaletinde "büyük felaket" ilan ederek eyalete federal yardım emri vermişti.

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