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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Biden, İsrail kapsamlı bir saldırıyla Refah'a girerse bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını söyledi.

Hakan Çopur  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
Biden, İsrail kapsamlı bir saldırıyla Refah'a girerse bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını söyledi

Washington

ABD Başkanı Biden, CNN kanalına verdiği röportajda hem Gazze'deki duruma hem de İsrail'in Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı başlatması durumunda ABD'nin tavrına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Biden, yönetiminin geçen hafta yaklaşık 900 kiloluk bombaların İsrail'e sevkiyatını durdurmasına ilişkin, "Gazze'deki siviller bu bombaların sonucunda ve (İsrail'in) sivil yerleşim merkezlerine girdiği diğer şekillerde öldürüldü." yorumunu yaparak Amerikan üretimi bombaların Gazze'de Filistinli sivillerin öldürülmesinde kullanıldığını kabul etmiş oldu.

Daha önce de birçok kez İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısına girişmemesi konusunda uyarıda bulunduklarını hatırlatan Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile son görüşmesinde de bu konuyu açıkça dile getirdiğini kaydetti.

ABD Başkanı Biden, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim." diye konuştu.

İsrail'in güvenliğini sağlama taahhütlerine halen bağlı olduklarının altını çizen Biden, bununla birlikte İsrail'in sivil yerleşim bölgelerinde kullandığı bazı silahları, bombaları ve top mermilerini göndermeyi durduracaklarını vurguladı.

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