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Dünya

Biden, ASEAN zirvesindeki konuşmasında ev sahibi ülke Kamboçya ile Kolombiya'yı karıştırdı

ABD Başkanı Joe Biden, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesinde yaptığı konuşmada ev sahibi ülke Kamboçya ile Kolombiya'yı karıştırdı.

Nuri Aydın   | 12.11.2022
Biden, ASEAN zirvesindeki konuşmasında ev sahibi ülke Kamboçya ile Kolombiya'yı karıştırdı Fotoğraf: Nathan Posne/AA

Ankara

Evening Standard gazetesinin haberine göre, Biden, Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'teki ASEAN zirvesinde katılımcı ülkelere hitap etti.

Konuşmasında ev sahibi Kamboçya'ya teşekkür etmek isteyen Biden, yanlışlıkla bu ülkeye "Kolombiya" dedi.

Biden, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Artık Kamboçya'da tekrar bir araya geldiğimize göre, halihazırda kaydettiğimizden daha güçlü ilerlemeler kaydetmeyi dört gözle bekliyorum. Kolombiya'nın ASEAN başkanlığındaki liderliği ve hepimizi ağırladığı için başbakana teşekkür etmek istiyorum ve ayrıca Endonezya'nın bu yıl yaptığı tüm çalışmalarda yer alacağımızı onaylamak istiyorum."

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