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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları toplantısı dolayısıyla bulunduğu Kuala Lumpur'da Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildi.

Muhammet Tarhan  | 11.07.2025 - Güncelleme : 11.07.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildi Fotoğraf: Murat Gök/AA

İstanbul

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere gittiği Malezya'da Başbakan İbrahim ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili siyasi ve ekonomik konuların yanı sıra savunma sanayii alanındaki çalışmalar ele alındı.

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