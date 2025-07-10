Dışişleri Bakanı Fidan, Avustralyalı mevkidaşı Wong ile Malezya'da görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı vesilesiyle Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile bir araya geldi.
Ankara
Bakanlık, X sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.
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Paylaşımda, Fidan'ın Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen ASEAN 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Avustralya Dışişleri Bakanı Wong ile bir araya geldiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.