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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Avustralyalı mevkidaşı Wong ile Malezya'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı vesilesiyle Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile bir araya geldi.

Damla Delialioğlu, Mehmet Şah Yılmaz  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Avustralyalı mevkidaşı Wong ile Malezya'da görüştü Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Bakanlık, X sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

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Paylaşımda, Fidan'ın Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen ASEAN 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Avustralya Dışişleri Bakanı Wong ile bir araya geldiği bildirildi.

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