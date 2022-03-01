Dolar
13.84
Euro
15.53
Altın
1,907.87
ETH/USDT
2,896.60
BTC/USDT
42,888.00
BIST 100
1,946.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Biden, ABD'lilerin nükleer savaş endişesi taşımaması gerektiğini söyledi

Dildar Baykan Atalay   | 01.03.2022
Biden, ABD'lilerin nükleer savaş endişesi taşımaması gerektiğini söyledi

Washington

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, nükleer silahları ve hipersonik füzeleri de kapsayan "caydırıcı güçlerini" özel savaş görevi durumuna geçirmesinin ardından ABD'lilerin nükleer savaş endişesi taşımaması gerektiğini kaydetti.

Biden, Beyaz Saray'da siyahiler ve siyahi hakları ile ilgili bir konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından salonda bulunan bir gazeteci, "Amerikalılar, Rusya'nın Ukrayna işgalinin daha büyük bir nükleer çatışmayı doğuracağından endişe etmeli mi?" diye sordu.

ABD Başkanı Biden, söz konusu soruya, "Hayır" yanıtını verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 64 bin 275 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 948 bin 397'ye çıktı
Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC aşısının hastaneye başvuruyu önlemede etkinliği çok yüksek
Üç büyükşehirde Kovid-19 vaka sayısı azaldı
New York Times: İki yeni araştırmaya göre Kovid-19'un kaynağı Vuhan'daki hayvan pazarı

Benzer haberler

Biden, ABD'lilerin nükleer savaş endişesi taşımaması gerektiğini söyledi

Biden, ABD'lilerin nükleer savaş endişesi taşımaması gerektiğini söyledi

ABD, Rusya ile Doğu Avrupa'da 'çatışma önleme mekanizması' kurmanın yolunu arıyor

Beyaz Saray: Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturarak savaşın parçası olmayı planlamıyoruz

Biden, liderlerle Rusya-Ukrayna savaşını görüştü

Biden, liderlerle Rusya-Ukrayna savaşını görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 4 Orta Asyalı mevkidaşı ile Rusya-Ukrayna savaşını görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 4 Orta Asyalı mevkidaşı ile Rusya-Ukrayna savaşını görüştü
Beyaz Saray: Şu anda nükleer alarm seviyemizi değiştirmek için bir neden yok

Beyaz Saray: Şu anda nükleer alarm seviyemizi değiştirmek için bir neden yok