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Dünya

Biden, 13-15 Aralık'ta ABD-Afrika Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, 13-14 Aralık'ta başkent Washington'da düzenlenecek ABD-Afrika Liderler Zirvesi'nde Afrika kıtasından liderleri ağırlayacağını ve bu zirvenin ABD'nin Afrika'ya sarsılmaz desteğinin göstergesi olacağını belirtti.

Dildar Baykan Atalay   | 20.07.2022
Biden, 13-15 Aralık'ta ABD-Afrika Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını duyurdu

Washington DC

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "13-15 Aralık 2022'de Washington'daki ABD-Afrika Liderler Zirvesi'nde Afrika kıtasından liderleri ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Söz konusu zirvenin ABD'nin Afrika'ya sarsılmaz desteğinin göstergesi olacağını belirten Biden, zirvede ABD-Afrika ilişkilerinin ve ortak küresel önceliklerde artan iş birliğinin öneminin altının çizileceğini vurguladı.

Biden, zirvenin odağında ekonominin iyileştirilmesi, ABD ve Afrika'nın demokrasi ve insan hakları taahhütlerinin desteklenmesi, Kovid-19'un etkilerinin azaltılması, küresel ve bölgesel sağlığın iyileştirilmesi, gıda güvenliğinin sağlanması, barış ve istikrarın sağlanması, iklim değişikliğiyle mücadele ve diaspora ilişkilerinin güçlendirilmesi gibi konuların olacağı bilgisini paylaştı.

Açıklamada Biden, "ABD-Afrika ilişkilerine ilişkin ortak vizyonumuzu güçlendirmeye devam etmek için Afrika hükümetleri, sivil toplum, ABD'deki diaspora toplulukları ve özel sektör ile çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadesine yer verdi.

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