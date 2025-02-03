Dolar
35.94
Euro
37.06
Altın
2,820.79
ETH/USDT
2,708.30
BTC/USDT
98,684.00
BIST 100
9,774.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Beyt Lahiya Belediye Başkanı Attar: Tamamen harap olmuş bir kentle karşı karşıyayız

Beyt Lahiya Belediye Başkanı Attar, İsrail'in 15 aydan uzun süre devam ettirdiği saldırılarıyla kenti harabeye çevirdiğini ve Beyt Lahiya'nın yaşanılabilir bir hale getirilmesi için ağır makineler ile yaklaşık 2 yıla ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Raşa Evrensel, Muhammed Emin Canik  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
Beyt Lahiya Belediye Başkanı Attar: Tamamen harap olmuş bir kentle karşı karşıyayız

İstanbul

Belediye Başkanı Ala el-Attar, yaptığı açıklamada, Beyt Lahiya'da İsrail'in saldırılarıyla zarar verdiği, 5 mahalleye su sağlayan kuyuların yüzde 80'ini onarmak için çalıştığını belirtti.

Attar, "Şu anda tamamen harap olmuş bir kentle karşı karşıyayız. Ağır makineler sağlanması durumunda kenti yaşanılabilir hale getirebilmemiz için yaklaşık 2 yıla ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak'ta ateşkes sağlanmasının ardından Gazze'nin kuzeyinden yerinden edilen Filistinliler yaşadıkları bölgelere geri dönmeye başladı.

İsrail'in hava saldırılarının yanı sıra karadan da şiddetli saldırılar düzenlediği Gazze'nin kuzeyindeki bölgelerde yaşayanlar geri döndüklerinde evlerinin enkazıyla karşılaşıyor.

Gazze Şeridi'ne İsrail'in 471 gün boyunca düzenlediği saldırılarda hastane, okul, sivil yerleşim yerleri ve yollar hedef alındı, altyapının yüzde 88'i yok edildi.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde neredeyse 2 milyon Filistinli İsrail saldırıları sebebiyle göçe zorlandı ve temel yaşam malzemelerinin bulunmadığı çadırlarda hayata tutunmaya çalıştı.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat’ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk dört turunda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze’deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege Denizi için fırtına uyarısı
Deprem uzmanları, Ege Denizi'ndeki "deprem fırtınasını" AA'ya değerlendirdi
Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bugüne kadar 570 deprem meydana geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizi süratle depreme dayanıklı hale getirmek dışında bir seçeneğimiz bulunmuyor
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Benzer haberler

Beyt Lahiya Belediye Başkanı Attar: Tamamen harap olmuş bir kentle karşı karşıyayız

Beyt Lahiya Belediye Başkanı Attar: Tamamen harap olmuş bir kentle karşı karşıyayız

Gazze'ye insani yardım ulaştıracak "15. İyilik Gemisi" Mersin'den uğurlandı

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde boş bir arazide 20 Filistinlinin daha cansız bedenine ulaşıldı

BM Raportörü'ne göre Gazze'de eğitim sisteminin kasıtlı yok edilmesi soykırımın parçası

BM Raportörü'ne göre Gazze'de eğitim sisteminin kasıtlı yok edilmesi soykırımın parçası
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine Washington'a geldi

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine Washington'a geldi
Ressam İlhami Atalay ve Cemal Toy öncülüğünde 80 sanatçı Gazze için resim çizdi

Ressam İlhami Atalay ve Cemal Toy öncülüğünde 80 sanatçı Gazze için resim çizdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet