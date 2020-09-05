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Dünya

Beyaz Saray'dan federal kurumlara ırklarla ilgili 'bölücü' eğitimlerin iptal edilmesi talimatı

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi, federal ajanslara "bölücü" ve "Amerikan karşıtı" olabilecek ırk hassasiyeti eğitim programlarını iptal etme talimatı verdi.

Dildar Baykan   | 05.09.2020
Beyaz Saray'dan federal kurumlara ırklarla ilgili 'bölücü' eğitimlerin iptal edilmesi talimatı

Washington

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB) Direktörü Russell Vought, yaptığı yazılı açıklamada, federal kurumlarda yapılan bazı eğitimlerde çalışanlara, "Neredeyse tüm beyaz insanlar, ırkçılığa katkı yapar." ya da "Amerika'nın fırsatlar ülkesi olduğu fikrinin altında ırkçılık vardır." gibi ifadeler kullanıldığına dair haberler çıktığını anımsattı. 

ABD'li vergi mükelleflerin milyonlarca dolarının bu tarz programlara gittiğinin altını çizen Vought, "Bu tür programlar sadece bizim milletimizin temel inançlarına aykırı düşmekle kalmıyor, aynı zamanda federal iş gücü arasında bölünme ve küskünlük çıkarıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Amerikan karşıtı" olan bu programlara göz yumamayacaklarını kaydeden Vought, Başkan Donald Trump'ın bizzat kendisinin bu programların kesilmesi talimatı verdiğini aktardı.

Açıklamada bu tarz eğitimlerin ne kadar yaygın olduğu ya da hangi kurumlarda kullanıldığına dair detaya yer verilmedi.

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