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Dünya

Trump, yabancı ziyaretçiler için ulusal park ücretlerini artıran kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, ülke genelindeki ulusal parklara yabancı ziyaretçilerden alınan giriş ücretlerinin artırılmasını öngören başkanlık kararnamesi imzaladı.

Nuri Aydın  | 04.07.2025 - Güncelleme : 04.07.2025
Trump, yabancı ziyaretçiler için ulusal park ücretlerini artıran kararnameyi imzaladı

İstanbul

Beyaz Saray’dan karara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kararname ile İçişleri Bakanlığına bağlı Ulusal Park Servisi'nin (NPS), yabancı turistlerden alınan giriş ücretlerini artırması talimatı verildi." denildi.

Açıklamada, yabancı ziyaretçilerden alınacak ek ücretlerin, ulusal parkların korunması ve ertelenmiş bakım projeleri için yüz milyonlarca dolarlık ek kaynak sağlayacağı belirtildi.

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Ayrıca ABD vatandaşlarının, parklarda yer alan rezervasyon ve izin sistemlerinde öncelikli erişime sahip olacağı da vurgulanan açıklamada, Amerikalıların ulusal parkların giderlerini yalnızca giriş ücretiyle değil, vergi yoluyla da finanse ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Yabancı turistlere daha yüksek giriş ücreti uygulamak, dünya genelinde ulusal park politikalarında yaygın bir uygulamadır." ifadesine yer verildi.

Halihazırda Ulusal Park Servisi’ne bağlı 433 alandan yalnızca yaklaşık 100’ünde giriş ücreti uygulanırken, bu ücretler parktan parka değişiklik gösteriyor.

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