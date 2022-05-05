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Dünya

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki 13 Mayıs'ta görevinden ayrılıyor

Biden, Psaki'nin yerine halihazırda Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı olarak görev yapan Karine Jean-Pierre'i atadığını duyurdu.

Dildar Baykan Atalay   | 05.05.2022
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki 13 Mayıs'ta görevinden ayrılıyor

Washington

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin 13 Mayıs'ta görevinden ayrılacağı ve yerine yardımcısı Karine Jean-Pierre'in atandığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Psaki'nin 13 Mayıs'ta görevinden ayrılacağı belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden ise yaptığı açıklamada, "Karine Jean-Pierre'in bir sonraki Beyaz Saray Sözcüsü olacağını duyurmaktan gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Jean-Pierre'in Beyaz Saray'a deneyimi, yetenekleri ve güvenilirliği ile hizmet ettiğini belirten Biden, "Psaki, Beyaz Saray Brifing Odasına terbiye, saygı ve nezaketi geri getirerek bir standart oluşturmuştu. Jen'e Amerikan halkıyla doğrudan ve düzgün iletişimini sürdürürken esprili tavrını da devam ettirdiği için teşekkür ederim." mesajını verdi.

Öte yandan eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'daki işinden çıkarılan Anita Dunn'un da Biden'ın başdanışmanı olacağı aktarıldı.

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