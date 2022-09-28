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Dünya

Belçika'ya nükleer reaktörlerin kapatılmaması için dava açıldı

Belçika'da nükleer enerjiyi destekleyen bir grup, Doel 3 ve Tihange 2 reaktörlerinin kapatılması kararı nedeniyle Belçika devletine karşı hukuki süreç başlattı.

Ata Ufuk Şeker   | 28.09.2022
Belçika'ya nükleer reaktörlerin kapatılmaması için dava açıldı

Brüksel

Belçika'da 100TWh adlı halk hareketi, ülkede 2003 yılında hazırlanan nükleerden çıkış yasasının uygulanmasını engellemek için Belçika devleti, enerji şirketi Engie-Electrabel ve elektrik dağıtım operatörü Elia'ya karşı Brüksel Asliye Mahkemesi'nde dava açtıklarını açıkladı.

Açıklamada, enerji arz güvenliğinin sağlanması için nükleer santrallerin muhafaza edilmesi gerektiğine işaret edilerek, bu reaktörlerin kullanıma hazır beklemede tutulmasının önemine dikkat çekildi.

Grubun sözcüsü Henri Marenne, ülkenin ihtiyaç duyduğu enerji konusunda çeşitli hesaplamalar yaptıklarını belirterek, "Bütün senaryolarda nükleer santrallere ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Nükleer santrallerin yerine doğal gaz santralleri kurulması fikrine karşı olduklarını vurgulayan Marenne, "Mevcut durumda gaz santralleri inşasının saçma olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Marenne, Fransa ve Almanya'nın doğal gaz kullanımlarını azalttıklarını ve yerli enerji imkanlarını artırdıklarını anımsatarak, Japonya'nın da son dönemde yeni reaktör kurma düşüncesinde olduğunu anlattı.

Belçika'nın Hollanda sınırına yakın Doel nükleer santralinde 4, Almanya ve Lüksemburg sınırına yakın Tihange nükleer santralinde de 3 olmak üzere, toplam 7 reaktör faaliyet gösteriyordu. Bu reaktörlerin ürettiği elektrik ülke ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılıyordu.

Belçika'da önceki hükümetler tarafından hazırlanan nükleerden çıkış yasası uyarınca, geçen hafta ülkede 40 yıldır faaliyet gösteren bin megavatsaat elektrik üretim kapasiteli Doel 3 reaktörü kapatılmıştı.

Tihange 2 reaktörünün ise 2023 şubatta kapatılması kararlaştırılmıştı.

Belçika, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından enerji arz sıkıntısı yaşamamak için daha önce 2025 yılında kapatmayı planladığı Doel 4 ve Tihange 3 reaktörlerinin faaliyet süresini ise 10 yıl uzatmaya karar vermişti.



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