Dolar
40.87
Euro
47.67
Altın
3,332.84
ETH/USDT
4,331.70
BTC/USDT
116,520.00
BIST 100
10,929.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonsporlu futbolcu Wagner Pina, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki Kasımpaşa karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Belçika'da okullarda cep telefonu yasağı 2025-2026'da yürürlüğe giriyor

Belçika’da ilkokul ve ortaokullarda cep telefonu ile diğer elektronik cihazların kullanımı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılından itibaren ülke genelinde yasaklanacak.

Selen Valente Rasquinho  | 18.08.2025 - Güncelleme : 18.08.2025
Belçika'da okullarda cep telefonu yasağı 2025-2026'da yürürlüğe giriyor

Brüksel

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, ilkokul ve ortaokullarda cep telefonu ile diğer elektronik cihazların kullanımına dair yasak, eğitim amaçlı kullanım, sağlık gerekçeleri ve acil durumlar dışında 2025-2026 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya giriyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ülkenin üç dil topluluğu farklı düzenlemeler benimserken, yasak bütün bölgelerde geçerli olacak.

Okullar ise disiplin yaptırımlarını kendileri belirleyecek.

Frankofon topluluk (Valon Bölgesi ve başkent Brüksel)

Valon Bölgesi ile Brüksel’i kapsayan Fransızca konuşan toplulukta, 2024-2025 öğretim yılından itibaren ilkokullarda telefon kullanımı tamamen yasaklanmıştı. Ortaokullarda ise kullanım "caydırıcı" şekilde sınırlandırılmıştı.

Yeni düzenlemeyle, 2025-2026’dan itibaren okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda eğlence amaçlı telefon ve elektronik cihaz kullanımı yasaklandı.

Almanca konuşan topluluk

Almanca konuşulan bölgede de 2025-2026’dan itibaren ilkokul ve ortaokullarda cep telefonu, akıllı saat ve diğer bağlantılı cihazların kullanımı derslerde olduğu gibi teneffüslerde de yasak olacak.

Okullar, uygulama detaylarını ve disiplin kurallarını kendileri belirleyecek.

Flaman topluluk

Flamanca konuşulan bölgede halihazırda okul öncesi ve ilkokullarda cep telefonu yasağı uygulanıyordu.

Yeni karar ile yasak ortaokulları da kapsayacak ancak kademeli şekilde uygulanacak.

Ortaokulun ilk iki sınıfında telefon ve akıllı saat kullanımı tamamen yasaklanırken, üçüncü sınıfta yalnızca derslerde yasak olacak.

Belçika'da eğitim öğretim yılı Fransızca konuşulan okullarda 25 Ağustos, kalanında ise 1 Eylül'de başlıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarihçi Mete Tunçay hayatını kaybetti
İBB Başkan Danışmanı Duman'a gizli tanık beyanları ve ortak baz sinyalleri soruldu
Bakan Tunç'tan 18 yaş altında suça karışanlarla ilgili yapılacak düzenlemelere ilişkin açıklama
Antalya'daki orman yangınlarının yarısı "kontrolsüz piknik"ten kaynaklanıyor
Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'e tutuklama talebi

Benzer haberler

Belçika'da okullarda cep telefonu yasağı 2025-2026'da yürürlüğe giriyor

Belçika'da okullarda cep telefonu yasağı 2025-2026'da yürürlüğe giriyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet