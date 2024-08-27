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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Belçikalı Bakan Gennez, Gazze'de çocuk felci uyarısı yaparak ateşkes çağrısını yineledi

Belçika Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, İsrail'in Gazze'ye saldırıları neticesinde bölgede salgın hastalıklar ve çocuk felcinin baş gösterdiğini ifade ederek, derhal ateşkes sağlanması için müzakerelerin yapılması çağrısında bulundu.

Melike Pala  | 27.08.2024 - Güncelleme : 27.08.2024
Belçikalı Bakan Gennez, Gazze'de çocuk felci uyarısı yaparak ateşkes çağrısını yineledi

Ankara

Gennez, X hesabından yaptığı video paylaşımda, İsrail'in Gazze'ye yönelik 10 aydır süren saldırıları nedeniyle bölgedeki insani durumun "dayanılmaz bir hal aldığına" dikkati çekerek, "Açlık ve salgın hastalıklar dizginlenemiyor." ifadesini kullandı.

Salgın hastalıkların yayıldığı ve çocuk felcinin yeniden ortaya çıktığını belirten Gennez, "Bu arada İsrail ordusu tahliye emirleri vermeye devam ediyor. Bu da krizin patlak vermesinden bu yana ilk kez Filistinlilerin son çaresi olan Birleşmiş Milletler'in artık sahada olmadığı anlamına geliyor." dedi.

Gennez, su, gıda ve sağlık hizmetlerine erişimin "savaş silahı olmadığını ve hiçbir koşulda bu maksatla kullanılmaması gerektiğini" vurgulayarak, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması için müzakerelerin yapılması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 23 Ağustos'ta Gazze'de su ve sanitasyon sorunu nedeniyle hijyen sıkıntısının had safhaya ulaştığını, bölgede "25 yıl sonra ilk defa" çocuk felci vakasının tespit edildiğini belirtmişti.

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