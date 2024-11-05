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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Belçikalı akademisyenler, ülkedeki eğitim kurumlarını İsrail'i boykot etmeye çağırdı

Belçika'da faaliyet gösteren üniversitelerden akademisyenler, İsrail'e eğitim boykotu çağrısı yapan ortak bildiriye imza attı.

Selen Valente Rasquinho  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
Belçikalı akademisyenler, ülkedeki eğitim kurumlarını İsrail'i boykot etmeye çağırdı

Brüksel

Anvers Üniversitesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Belçika'da farklı eğitim kurumlarından 15 akademisyen, ortak bir bildiriye imza atarak, ülkedeki tüm üniversitelerin İsrail'le olan anlaşmaları durdurmasını istedi.

Anvers Üniversitesi Öğretim Üyesi Gert Van Hecken, yaptığı açıklamada, "Belçika üniversiteleri, akademik bir kuruma yakışmayan zayıf argümanların arkasına saklanmayı bırakmalı. İsrail kurumlarıyla işbirliklerini durdurmalılar." ifadesini kullandı.

Van Hecken, şöyle devam etti:

"Ateşkes sağlanana kadar bağları kesmelerini istiyoruz. Dahası, İsrail önce apartheid politikaları olmayan bir demokrasi haline gelmeli. Herkesin inancına, etnik kökenine bakılmaksızın eşit vatandaş olduğu bir demokrasi. Biz barışçıl bir şekilde baskı uygulamak istiyoruz."

Bildiride bir yıldır ülkedeki üniversitelerde düzenlenen Filistin'le dayanışma gösterilerine de destek verildiği bildirildi.

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