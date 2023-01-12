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Dünya

Belçika'daki hastane doğurmak üzere olan sığınmacıyı kabul etmedi

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki bir hastane, doğurmak üzereyken getirilen sığınmacı kadını kabul etmeyerek geri gönderdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 12.01.2023
Belçika'daki hastane doğurmak üzere olan sığınmacıyı kabul etmedi

Brüksel

Belçika basınındaki haberlere göre, 23 yaşındaki Moritanyalı sığınmacı kadın, doğum yapmak üzereyken UZ Jette hastanesine götürüldü.

Buradaki acil servis görevlisi, kadının sağlık sigortası veya sığınmacı kaydı olmadığı için 2 bin avro ödemesini talep etti. Parayı ödeyemeyen kadın hastaneden gönderildi.

Daha sonra başka bir hastaneye götürülen Moritanyalı sığınmacı burada çocuğunu dünyaya getirdi.

UZ Jette hastanesinden bir yetkili, konuyla ilgili açıklamasında, bunun "çok istisnai bir durum" olduğunu söyledi.

Belçika basınına konuşan yetkili, "Prensip olarak başvuran herkese durumu ne olursa olsun sağlık hizmeti sağlıyoruz. Yaşanan son olayı çok ciddiye alıyoruz. Bunu yapan görevli cezalandırılmıştır." dedi.

Sığınmacı kadını hastaneye kabul etmeyen görevlinin açığa alındığı bildirildi.

Moritanyalı kadının, diğer kızı sünnet edilmesin diye ülkesinden kaçtığı belirtildi.

Belçika'da sığınmacı krizi sürüyor

Belçika'da sığınma başvurusu yapanlara barınacak yer gösterilmemesi ve sağlık hizmetleriyle ilgili bir yılı aşkın süredir kriz yaşanıyor.

Belçika Federal Sığınmacı Kabul Kurumu, (Fedasil) bekleme listesinde 2 bin 700 kişi bulunduğunu, kapasitesi dolduğu için kabul sürecinin yavaş ilerlediğini, sığınmacılara hizmet veremediğini savunuyor.

Fedasil'in kabul merkezlerine alınamayan sığınmacıların bir kısmı sokaklarda yatıp kalkıyor, bazıları ise metruk binalarda yaşıyor.

Sivil toplum kuruluşları, Brüksel mahkemelerinde Fedasil ve devlete karşı binlerce dava kazanıyor. Avukatlar, mahkeme kararlarına riayet edilmemesi üzerine, sığınmacıların davalarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşıyor. AİHM, şimdiye dek 5 kez yüzlerce sığınmacıya barınma sağlamaması nedeniyle Belçika aleyhine ihtiyatı tedbir kararı aldı.

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