Dolar
43.71
Euro
51.82
Altın
4,992.55
ETH/USDT
1,966.00
BTC/USDT
67,707.00
BIST 100
14,339.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Belçika'nın Mons kentinde doğal gaz kesintisinden 12 bin hane etkilendi

Belçika'nın Fransızca konuşulan Valon bölgesindeki Mons kentinde, 11 Şubat'ta başlayan doğal gaz kesintisi nedeniyle şimdiye kadar 12 bin hanenin etkilendiği bildirildi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
Belçika'nın Mons kentinde doğal gaz kesintisinden 12 bin hane etkilendi

İstanbul

Belçika'nın Fransızca yayın yapan kamu televizyonu RTBF'nin haberine göre, Mons'taki bazı mahallelerde geçen hafta çarşamba günü teknik arıza nedeniyle başlayan doğal gaz kesintisi devam ediyor.

Kesintiden şimdiye kadar 12 bin hane etkilenirken yetkililer 2 bin eve doğal gaz tedarikinin yeniden başladığını açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Valon bölgesinin yüzde 75'inden fazlasına elektrik ve doğal gaz dağıtımından sorumlu Ores şirketinin sözcüsü Annabel Vanbever, açıklamasında, 11 Şubat'taki kesintinin ardından etkilenen 12 bin hanedeki doğal gaz sayacının kaynağa yeniden bağlanabilmesi için kapatıldığını belirtti.

Vanbever, sayaçların kapatılmasının ardından şebekeye doğal gaz tedarikinin yeniden sağlandığı bilgisini vererek son adım olarak kapatılan sayaçları tekrar açmaya başladıklarını kaydetti.

Teknik ekiplerin tek tek evlere gidip sayaçları açması gerektiği için bu sürecin zaman alabileceğini dile getiren Vanbever, normale dönüş için herhangi bir tarih veremeyeceklerini aktardı.

- Mons Belediyesi harekete geçti

Mons Belediye Başkanı Nicolas Martin, doğal gaz kesintisi nedeniyle belediyeye ait bazı merkezlerin halkın duş alma gibi ihtiyaçları için kullanıma açıldığını bildirdi.

Martin ayrıca, halkın ısıtıcı talebinde bulunabileceğini ifade etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta etkili olan yağışların ardından binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı
İstanbul'daki "Taşlar" suç örgütüne yönelik iddianamenin detaylarına ulaşıldı
İstanbul'da otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasıyla 11 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor
İstanbul'da kadın hakimi silahla yaralayan savcı hakkında 42 yıl 3 aya kadar hapis istemi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Belçika'nın Mons kentinde doğal gaz kesintisinden 12 bin hane etkilendi

Belçika'nın Mons kentinde doğal gaz kesintisinden 12 bin hane etkilendi

AB, oy birliği olmazsa güçlendirilmiş işbirliğiyle ekonomik kararlar alacak

İtalya: Avrupa'nın rekabet gücü konusunda üretim sistemlerimize somut çözümler sunmak istiyoruz

AB liderleri ekonomi konularını görüşmek üzere bir araya geldi

AB liderleri ekonomi konularını görüşmek üzere bir araya geldi
AB liderleri, ekonomi konularını görüşmek üzere Belçika'da gayri resmi zirve düzenleyecek

AB liderleri, ekonomi konularını görüşmek üzere Belçika'da gayri resmi zirve düzenleyecek
Belçika, İsrail'in Batı Şeria'daki "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artırma kararını kınadı

Belçika, İsrail'in Batı Şeria'daki "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artırma kararını kınadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet