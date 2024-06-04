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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Belçika'daki Brüksel Özgür Üniversitesinin çalışanları İsrail'le ilişkilerin kesilmesini istedi

Belçika'nın başkentindeki Brüksel Özgür Üniversitesinin (VUB) akademik kadrosundaki 291 kişi, öğrencilerin de talep ettiği "İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesini" desteklediklerini bildirdi.

Melike Pala  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
Belçika'daki Brüksel Özgür Üniversitesinin çalışanları İsrail'le ilişkilerin kesilmesini istedi

Ankara

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, "VUB" ismiyle Flaman dilinde eğitim veren Brüksel Özgür Üniversitesinin doktora öğrencileri, asistanları ve 51 profesörünün de içinde yer aldığı 291 kişi, Rektör Jan Danckaert'e hitaben mektup yazdı.

Danckaert'ten "en geç cuma gününe kadar" öğrencilerin taleplerini nasıl karşılayacağına ilişkin somut bir yanıt beklendiği aktarıldığı mektupta, "Gazze'de şiddetin devam etmesi ve cezasız kalması, atılan adımların yetersiz olduğunu gösteriyor." ifadesine yer verildi.

Mektupta, Danckaert'in başkanlığını yürüttüğü Flaman Üniversitelerarası Konseyinin (VLIR) İsrail ile akademik ve ticari ilişkileri kesmesi için VUB'nin sorumluluk alması talep edildi.

"Rektör geciktikçe Gazze'deki durum kötüye gidiyor"

Daha geniş çaplı bir karar alınabilmesi için VLIR Başkanı olarak Danckaert'in öncülük etmesinin önemine işaret edilen mektupta, "VUB, tüm taleplerin karşılanmasına öncülük edebilir. Rektör geciktikçe Gazze'deki durum daha da kötüye gidiyor." ifadesi kullanıldı.

Filistin ile uzun vadeli akademik ortaklıkların kurulması gerektiği vurgulanan mektupta, Danckaert'e personel ve öğrencilerin dahil olduğu bir denetim komitesi kurulması çağrısı yapıldı.

Bu komitenin "üniversitenin yabancı tüm ortaklıkları hakkında tam şeffaflık sağlanması" açısından önemli ve gerekli bir adım olacağı ifade edilen mektupta, "Aylar süren diyalogun ardından bu talepler karşılanmazsa başka eylem biçimlerine başvurmak zorunda kalacağız." uyarısı yapıldı.

Mektupta ayrıca protesto ve yerleşme eylemi yapan öğrenci ve personelin güvenliğinin sağlanması ve "gözdağı ya da şiddete maruz kalmayacaklarının garanti edilmesi" talep edildi.

Belçika'nın Brüksel, Gent, Anvers, Leuven ve Liege kentlerindeki üniversitelerde mayıs başında başlayan öğrenci eylemleri sürüyor.

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