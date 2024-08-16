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Dünya

Belçika'da tarihi geçmiş Kovid-19 aşıları yolsuzluk iddiaları nedeniyle imha edilemiyor

Belçika'da mahkeme, son kullanma tarihinin geçmesi nedeniyle imhasına karar verilen Kovid-19 aşılarının, dağıtıcı şirketin ortaya attığı yolsuzluk iddialarının ardından yaşanan anlaşmazlık sebebiyle kanıt olarak muhafaza edilmesine hükmetti.

Selen Valente Rasquinho  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
Belçika'da tarihi geçmiş Kovid-19 aşıları yolsuzluk iddiaları nedeniyle imha edilemiyor

Brüksel

Brüksel'deki ilk derece mahkemesi, 2020-2022 döneminde ülkede Kovid-19 aşılarının distribütör şirketi Medista'yı Sağlık Bakanlığına karşı açtığı davada haklı buldu.

Mahkeme, aşıların imha edilmemesine hükmederek şirket ile devlet arasında yaşanan anlaşmazlığın çözümlenmesi için delil niteliğinde olduklarını bildirdi.

Distribütör şirketin devlete karşı yolsuzluk iddiaları

Belçika, distribütörlüğü Medista'dan alarak 2022'de Fransız şirket Movianto'ya verdi. Bunun üzerine Belçikalı şirket Medista, bu devrin arka planında "bakanlık personelinin adam kayırmasının yattığı" iddialarını ortaya atarak dava açtı.

Sağlık Bakanlığının Temmuz 2023'te 207 milyon avro değerindeki aşı, test kiti ve standartlara uymayan maskenin imha edileceğini duyurması, anlaşmazlığı körükledi.

Medista, yolsuzluk davası sonuçlanmadan aşıların imha edilmemesini, ayrıca imha edilecek aşıların transferinden doğan maliyetin de devlet tarafından karşılanmasını istedi.

Halihazırda Sağlık Bakanlığı, 300 milyon avrodan fazla olan maliyeti karşılamayı reddediyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde son kullanma tarihi dolan yaklaşık 4 milyar avroluk Kovid-19 aşısı geçen yıl itibarıyla imha edilmişti.

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