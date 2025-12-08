Belçika'da, Filistin'deki gasp faaliyetlerine finansman sağlanmasını yasaklama planı
Belçika'da Flaman Vooruit Partisi Milletvekili Achraf El Yakhloufi, Belçikalı kurumların, İsraillilerin işgal altındaki Filistin topraklarındaki gasp faaliyetlerinde rol alan şirketlere yatırım yapmasını engellemek için yasa tasarısı hazırlıyor.
Flamanca yayın yapan De Morgen gazetesinin haberine göre, Belçika merkezli özel bankalar KBC, Banque Degroof Petercam ve Ackermans & Van Haaren'ın, Batı Şeria'daki gasp faaliyetlerine yatırımları hakkında yayımlanan raporun ardından koalisyon ortaklarından sosyalist Flaman Vooruit Partisi Milletvekili El Yakhloufi harekete geçti.
Hazırlamaya başladığı yasa tasarısı hakkında konuşan El Yakhloufi, Belçikalı kurumların, işgal altındaki Filistin topraklarındaki gasp faaliyetlerinde rol alan şirketlere yatırım yapmaması gerektiğini belirtti.
El Yakhloufi, İsraillilerin gasp faaliyetlerinin sistematik olarak daha fazla genişlediğini, bunun sonucunda Filistinli ailelerin yerlerinden edildiğini, mülklerinin ve Filistin ekonomisinin zarar gördüğünü vurgulayarak, "Gazze'deki korkunç şeyler sona ermeli, herkes bu konuda hemfikir. Buna rağmen birçok Belçika bankası, İsrail işgalini finanse etmeye devam ediyor. Vooruit için bu kabul edilemez. Bankaların ve (İsrail) Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iyi anladığı dili konuşalım, paranın dilini." ifadelerini kullandı.
İsrail'e karşı yaptırımlar konusunda anlaşmaya varılmıştı
Ülkenin federal hükümetini, sağ eğilimli Yeni Flaman İttifakı (N-VA), liberal Frankofon parti "MR", merkez eğilimli Frankofon "Les Engages", sosyalist Flaman "Vooruit" ile Hristiyan demokrat "CD&V" oluşturuyor.
Belçika federal hükümeti, 2 Eylül'de Filistin'i tanıma ve İsrail'e karşı yaptırımlar konusunda anlaşmaya varmıştı.
Bu kapsamda, İsrail'in işgal altındaki topraklarda ürettiği malların Belçika'ya ithalatının yasaklanması, İsrail'in aşırı sağcı bakanları Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'in "istenmeyen kişi" ilan edilmesi ve Belçika hava sahasının İsrail'in askeri uçuşlarına kapatılması gibi kararlar alınmıştı.
Belçika Başbakanı Bart De Wever de Birleşmiş Milletler bünyesinde düzenlenen Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını açıklamıştı.