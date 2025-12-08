Dolar
42.57
Euro
49.65
Altın
4,211.98
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,240.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çekmeköy'deki narkotik operasyonunda şehit olan Özel Harekat Polisi Emre Albayrak için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor. Monaco Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile deplasmanda oynayacakları maçın son hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştiriyor.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Belçika'da, Filistin'deki gasp faaliyetlerine finansman sağlanmasını yasaklama planı

Belçika'da Flaman Vooruit Partisi Milletvekili Achraf El Yakhloufi, Belçikalı kurumların, İsraillilerin işgal altındaki Filistin topraklarındaki gasp faaliyetlerinde rol alan şirketlere yatırım yapmasını engellemek için yasa tasarısı hazırlıyor.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 08.12.2025 - Güncelleme : 08.12.2025
Belçika'da, Filistin'deki gasp faaliyetlerine finansman sağlanmasını yasaklama planı

İstanbul

Flamanca yayın yapan De Morgen gazetesinin haberine göre, Belçika merkezli özel bankalar KBC, Banque Degroof Petercam ve Ackermans & Van Haaren'ın, Batı Şeria'daki gasp faaliyetlerine yatırımları hakkında yayımlanan raporun ardından koalisyon ortaklarından sosyalist Flaman Vooruit Partisi Milletvekili El Yakhloufi harekete geçti.

Hazırlamaya başladığı yasa tasarısı hakkında konuşan El Yakhloufi, Belçikalı kurumların, işgal altındaki Filistin topraklarındaki gasp faaliyetlerinde rol alan şirketlere yatırım yapmaması gerektiğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

El Yakhloufi, İsraillilerin gasp faaliyetlerinin sistematik olarak daha fazla genişlediğini, bunun sonucunda Filistinli ailelerin yerlerinden edildiğini, mülklerinin ve Filistin ekonomisinin zarar gördüğünü vurgulayarak, "Gazze'deki korkunç şeyler sona ermeli, herkes bu konuda hemfikir. Buna rağmen birçok Belçika bankası, İsrail işgalini finanse etmeye devam ediyor. Vooruit için bu kabul edilemez. Bankaların ve (İsrail) Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iyi anladığı dili konuşalım, paranın dilini." ifadelerini kullandı.

İsrail'e karşı yaptırımlar konusunda anlaşmaya varılmıştı

Ülkenin federal hükümetini, sağ eğilimli Yeni Flaman İttifakı (N-VA), liberal Frankofon parti "MR", merkez eğilimli Frankofon "Les Engages", sosyalist Flaman "Vooruit" ile Hristiyan demokrat "CD&V" oluşturuyor.

Belçika federal hükümeti, 2 Eylül'de Filistin'i tanıma ve İsrail'e karşı yaptırımlar konusunda anlaşmaya varmıştı.

Bu kapsamda, İsrail'in işgal altındaki topraklarda ürettiği malların Belçika'ya ithalatının yasaklanması, İsrail'in aşırı sağcı bakanları Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'in "istenmeyen kişi" ilan edilmesi ve Belçika hava sahasının İsrail'in askeri uçuşlarına kapatılması gibi kararlar alınmıştı.

Belçika Başbakanı Bart De Wever de Birleşmiş Milletler bünyesinde düzenlenen Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimizin zorluklara rağmen katettiği yolu takdirle ve memnuniyetle karşılıyoruz
Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını davasında verilen kararların gerekçesi açıklandı
Türkiye'nin bazı bölgeleri için kuvvetli yağış ile kar ve fırtına uyarısı
DOSYA: Futbolda bahis soruşturması
Antalya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

ABD'li milyarder Ellison ailesinin medya hamleleri, "İsrail propagandası" endişelerini artırıyor

ABD'li milyarder Ellison ailesinin medya hamleleri, "İsrail propagandası" endişelerini artırıyor

Belçika'da, Filistin'deki gasp faaliyetlerine finansman sağlanmasını yasaklama planı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Waltz, Gazze'deki ateşkesi görüşmek için İsrail'de

Filistinli ressamın tuvaline yansıyanlar, Gazze'de 2 yıldır yaşanan acıya ayna tutuyor

Filistinli ressamın tuvaline yansıyanlar, Gazze'de 2 yıldır yaşanan acıya ayna tutuyor
İsrail ordusu Gazze'de binaları havaya uçurdu ve bazı bölgeleri hedef aldı

İsrail ordusu Gazze'de binaları havaya uçurdu ve bazı bölgeleri hedef aldı
UNIFIL Komutanı Abagnara: İsrail, Lübnan'daki ateşkesi açıkça ve sürekli ihlal ediyor

UNIFIL Komutanı Abagnara: İsrail, Lübnan'daki ateşkesi açıkça ve sürekli ihlal ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet