Belçika Federal Savcılığı, Esed rejimi dönemindeki savaş suçlarıyla ilgili 19 soruşturma yürütüyor
Belçika Federal Savcılığı, Suriye’de savaş suçu işlediğinden şüphelenilen ve Belçika’da yaşayan devrik Beşşar Esed rejimi mensupları ile terör örgütü DEAŞ üyeleri hakkında toplam 19 soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.
İstanbul
Belga ajansının haberine göre, Kuzey Almanya Televizyon Kurumunun (NDR) ele geçirdiği ve Esed rejiminin binlerce kişiyi sistematik işkenceyle öldürdüğünü ortaya koyan sabit diskteki verilerin incelenmesinin ardından, bu suçları işleyen bazı kişilerin ve rejim destekçilerinin Belçika’da ikamet ediyor olabileceği tespit edildi.
Belçika Federal Savcılığı Sözcüsü Yasmina Vanoverschelde, konuya ilişkin açıklamasında, şimdiye kadar Esed döneminde devrik rejim ve DEAŞ tarafından işlendiğinden şüphelenilen savaş suçları hakkında 27 soruşturma dosyası açıldığını bunlardan 8'inin işlem yapılmadan kapatıldığını kaydetti.
Vanoverschelde de söz konusu 19 soruşturmanın, Esed rejimi döneminde işlenen savaş suçlarına ilişkin şüphelilerin yanı sıra DEAŞ mensuplarına yönelik dosyaları da kapsadığını belirtti.
Şam'da görevli bir albayın rejimin kaçışı sırasında kanıtların yok edilmesini engellemek için elde ettiği ve NDR'ye ulaştırdığı içerikler Batı Alman Radyo Televizyon Kurumunun (WDR), Süddeutsche Zeitung ve Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ile de paylaşılmıştı.
Sabit disk, devrik Esed rejiminin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü tahmin edilen 10 bin 212 kişinin fotoğraflarını içeriyor.
Çoğu 2015-2024 yıllarında çekilen bu fotoğraflar cesetlerdeki işkence, ağır yaralanmalar, yanıklar ve açlık izlerini açık biçimde gösteriyor.