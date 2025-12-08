Dolar
Ekonomi

Brüksel'de Türkiye-Belçika Savunma Sanayi Endüstri Günü düzenlendi

Türk ve Belçikalı savunma sanayi şirketleri, Türkiye-Belçika Savunma Sanayi Endüstri Günü'nde bir araya geldi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 08.12.2025 - Güncelleme : 08.12.2025
Brüksel'de Türkiye-Belçika Savunma Sanayi Endüstri Günü düzenlendi

Brüksel

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Brüksel'de Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Belçika özel savunma sanayi federasyonu AGORIA BSDI tarafından organize edilen Türkiye-Belçika Savunma Sanayi Endüstri Günü etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, Türkiye'nin NATO nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Ertaç Koca, Flaman Yatırım ve Ticaret (FIT) kuruluşunun Üst Yöneticisi (CEO) Piet Demunter katıldı.

Etkinliğin sabahki oturumunda, Türk ve Belçika savunma sektörlerinin stratejik vizyonu ve yatırım önceliklerine ilişkin sunumlar yapılırken öğleden sonra katılımcı şirketler arasında ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

Bakan Francken, sosyal medyadan etkinliğe dair yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin hızla büyüyen savunma potansiyeline ve dünya çapında tanınan dinamik savunma sanayi sektörüne sahip olduğunu belirterek, etkinliğin bu fırsatları daha detaylı keşfetmek için "eşsiz imkan" sunduğunu kaydetti.

Büyükelçi Tantekin de Türkiye ile Belçika arasındaki savunma sanayi işbirliğinin her iki ülkenin stratejik hedeflerine katkı sunduğunu vurgulayarak, "Bugünkü buluşma, tarihi dostluk ve güçlü ittifak ilişkilerimiz çerçevesinde karşılıklı güvene dayalı yapıcı işbirliğimizin daha da güçlenmesine zemin hazırlamaktadır." ifadesini kullandı.

Koca, etkinlik kapsamında yaptığı sunumda, Türk savunma sanayi tedarik sistemini, sektörün durumunu ve uluslararası işbirliği fırsatlarını anlattı.

Etkinliğe ayrıca, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ'ın aralarında bulunduğu 8 büyük Türk savunma şirketi katıldı. Belçika tarafında da sektör temsilcileri, araştırma kuruluşları ve Belçika Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin de aralarında bulunduğu 100'den fazla katılımcı hazır bulundu.

Etkinlik, Belçika Prensesi Astrid'in başkanlığındaki ekonomi misyonunun Mayıs 2026'da Türkiye'ye planlanan ziyareti öncesinde iki ülke arasında işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla yapıldı.

