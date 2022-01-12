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Dünya, Koronavirüs

Belçika meclisi zorunlu aşılamayı gündemine alıyor

Belçika federal meclisi, Kovid-19'a karşı aşılanmanın zorunlu hale getirilmesini görüşmeye hazırlanıyor.

Ömer Tuğrul Çam   | 12.01.2022
Belçika meclisi zorunlu aşılamayı gündemine alıyor

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Belçikalı milletvekilleri, zorunlu aşılamayı Sağlık Komitesinde gelecek hafta görüşecek. Komitede bir rapor hazırlanmasının ardından konunun meclis genel kurulunda ele alınması bekleniyor.

Meclis Başkanı Eliane Tillieux'nün şubatta milletvekillerini olağanüstü toplantıya çağıracağı bildirildi.

Mecliste zorunlu aşılama görüşmeleri sırasında sağlıkçılar, hukukçular, sosyologlar gibi uzmanların görüşlerine başvurulacağı belirtildi.

Şubat sonuna kadar sürmesi beklenen görüşmelerin ardından zorunlu aşılamayla ilgili bir yasa çıkarılıp çıkarılmaması üzerinde karara varılması öngörülüyor.

Belçika'da aşılama oranlarının birçok ülkeye kıyasla yüksek olmasına karşın hükümet aşılananların sayısını artırmak için tedbirler üzerinde çalışıyor. Zorunlu aşılama da bu tedbirler arasında yer alıyor.

Ülkede bugüne kadar yetişkin nüfusun yüzde 88'i, toplam nüfusun ise yüzde 77'si tam olarak aşılandı. Ayrıca yetişkinlerin yüzde 58'ine ve toplam nüfusun yüzde 47'sine takviye dozlar yapıldı.

Belçika hükümeti daha önce sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısını mecburi hale getirmişti. 1 Nisan'dan itibaren aşılanmayan sağlık çalışanlarının işten uzaklaştırılacağı bildirilmişti.

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