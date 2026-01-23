Dolar
Dünya

Belçika istihbaratı: Terör örgütü PKK, kamu düzeni sorunlarına ve şiddet eylemlerine yol açıyor

Belçika Devlet Güvenlik Servisi (VSSE), 2025 raporunda, terör örgütü PKK'nın ülkede aşırıcılık ve kamu düzeni sorunlarına yol açtığını belirterek, bazı durumlarda bunun şiddet eylemlerine dönüşebileceğine dikkati çekti.

Selen Valente Rasquinho  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Belçika istihbaratı: Terör örgütü PKK, kamu düzeni sorunlarına ve şiddet eylemlerine yol açıyor Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

VSSE 2025 raporunda, terör örgütü PKK'nın ülkedeki faaliyetlerine yer verildi.

44 sayfalık raporda, 2025'in terör örgütü için silahlı mücadeleye son verme kararı nedeniyle dönüm noktası olduğu belirtildi.

Raporda, "Örgüt şu anda silahlı kapasitesini koruyor ve PKK'nın silahlarından tamamen vazgeçmesi için hala birkaç önemli adım atılması gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

Raporda, terör örgütü PKK'nın Belçika'daki yapısına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Örgütün çeşitli yapılarını kurduğu Belçika'da PKK faaliyetlerine devam ediyor. Bunlar arasında Kürt nüfusu için gösteriler ve destek eylemleri gibi kamuya açık faaliyetlerin yanı sıra Türkiye, Suriye ve Irak'taki harekete lojistik ve mali destek sağlamak gibi gizli faaliyetler de yer alıyor. PKK'nın Belçika'daki faaliyetleri, ülkedeki çok sayıda uluslararası kurumun varlığı nedeniyle örgüt için önemlidir. Örgüt, etkisini genişletmeyi ve davası için siyasi destek kazanmayı hedefliyor. Belçika'daki bazı PKK sempatizanlarının, çeşitli solcu aşırılıkçı gruplarla da bağlantıları bulunuyor."

Terör örgütü PKK'nın Belçika'da terör eylemlerinde bulunmasının "son derece düşük bir ihtimal" olduğu belirtilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"PKK'nın Belçika'ya yönelik tehdidi öncelikle aşırıcılıkla ilgilidir. Hiyerarşik olarak örgütlenmiş ve otoriter bir örgüt olan PKK, Kürt diasporası üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Örgüt, kamu etkinlikleri sırasında sempatizanlarını mobilize edebilmekte ve bu da bazen kamu düzeni sorunlarına ve Türk toplumuyla gerilimlere yol açabilmektedir. Bazı durumlarda bu, şiddet eylemlerine bile dönüşebilir. Suriye gibi ülkelerdeki Kürtlerin durumu ve barış sürecindeki gelişmeler, bu tür kamu etkinlikleri üzerinde mobilize edici bir etkiye sahiptir."

Başkent Brüksel'de önceki gün terör örgütü yandaşları, Avrupa Birliği (AB) kurumlarının önünde taşkınlık çıkarmış, Belçika polisinin sert müdahalesiyle karşılaşmıştı.

PKK, 2002'den bu yana AB'nin terör listesinde yer alıyor.

