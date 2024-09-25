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Dünya

Belçika hükümeti, vatandaşlarından Lübnan'ı "en kısa sürede" terk etmelerini istedi

Belçika Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarından Lübnan'dan "mümkün olan en kısa sürede" ayrılmalarını istedi.

Melike Pala  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Belçika hükümeti, vatandaşlarından Lübnan'ı "en kısa sürede" terk etmelerini istedi Fotoğraf: Omar El Bsat/AA

Ankara

Belçika'nın resmi ajansı Belga'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki güvenlik durumunun "daha da kötüleşebileceği" uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Durumun öngörülemezliği nedeniyle Lübnan'a seyahat edilmemesi tavsiye edilmekte ve Belçika vatandaşlarından mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri istenmektedir." ifadesine yer verildi.

Lübnan'da yaklaşık 1800 Belçika vatandaşının yaşadığı tahmin ediliyor.

⁠İsrail Lübnan’da 609 kişiyi öldürdü

İsrail ordusu, 23 Eylül Pazartesi gününden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in pazartesi günü itibarıyla ülkeye yönelik artan hava saldırılarında 609 kişi öldü.

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail’in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden edilenlerin sayısının 500 bine yaklaştığını ifade etti.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

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