İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyine hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut ile güneydeki Sayda kenti arasındaki ana yolda yer alan Ciye bölgesine hava saldırısı düzenledi.
Beyrut
Güneyden başkent Beyrut ve kuzey bölgelerine göç edenlerin ana güzergahında yer alan Ciye bölgesini hedef alan İsrail hava saldırısının sesi, Beyrut’un birçok bölgesinde duyuldu.
Lübnan merkezli el-Cedid televizyonunun haberinde, Ciye bölgesini hedef alan İsrail hava saldırısının ağır bombalarla gerçekleştirildiği belirtildi.
Haberde, ilk belirlemelere göre Ciye bölgesine yönelik hava saldırısıyla bir deponun hedef alındığı ifade edildi.
Yerel basındaki haberlerde, saldırının olduğu bölgeye ambulansların hareket ettiği ve yaralıların olabileceği belirtildi.
İsrail’in saldırısına maruz kalan Ciye bölgesi, Hizbullah’ın kalesi olarak anılan Dahiye bölgesine yakın konumda yer alıyor.
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 558 kişi öldü
İsrail ordusu, 23 Eylül sabahından bu yana Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.
Lübnan'da yerinden olanların sayısı yarım milyona yaklaştı
Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Carnegie Vakfının düzenlediği bir etkinlikte konuşma yaptı.
Buhabib, İsrail’in Hizbullah’a yönelik bombalamaları sırasında Lübnan’da yerinden edilenlerin sayısının yarım milyona yaklaştığını belirtti.
Yakın zamandaki saldırılardan önce Lübnan’da 110 bin kişi yerinden edilmişken, Buhabib, bu sayısının artık muhtemelen 500 bine yaklaştığını ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.