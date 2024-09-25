Dolar
34.12
Euro
38.20
Altın
2,657.29
ETH/USDT
2,659.60
BTC/USDT
64,421.00
BIST 100
10,029.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut ile güneydeki Sayda kenti arasındaki ana yolda yer alan Ciye bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Ali Semerci  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyine hava saldırısı düzenledi

Beyrut

Güneyden başkent Beyrut ve kuzey bölgelerine göç edenlerin ana güzergahında yer alan Ciye bölgesini hedef alan İsrail hava saldırısının sesi, Beyrut’un birçok bölgesinde duyuldu.

Lübnan merkezli el-Cedid televizyonunun haberinde, Ciye bölgesini hedef alan İsrail hava saldırısının ağır bombalarla gerçekleştirildiği belirtildi.

Haberde, ilk belirlemelere göre Ciye bölgesine yönelik hava saldırısıyla bir deponun hedef alındığı ifade edildi.

Yerel basındaki haberlerde, saldırının olduğu bölgeye ambulansların hareket ettiği ve yaralıların olabileceği belirtildi.

İsrail’in saldırısına maruz kalan Ciye bölgesi, Hizbullah’ın kalesi olarak anılan Dahiye bölgesine yakın konumda yer alıyor.

⁠İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 558 kişi öldü

İsrail ordusu, 23 Eylül sabahından bu yana Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan'da yerinden olanların sayısı yarım milyona yaklaştı

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Carnegie Vakfının düzenlediği bir etkinlikte konuşma yaptı.

Buhabib, İsrail’in Hizbullah’a yönelik bombalamaları sırasında Lübnan’da yerinden edilenlerin sayısının yarım milyona yaklaştığını belirtti.

Yakın zamandaki saldırılardan önce Lübnan’da 110 bin kişi yerinden edilmişken, Buhabib, bu sayısının artık muhtemelen 500 bine yaklaştığını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da Büyükelçi Kebapcıoğlu'na "Üstün Liyakat Nişanı" takdim edildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından İstanbul'da özel bakım merkezindeki olaya ilişkin açıklama
Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü
Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı gelecek yıl Türkiye'de yapılacak
Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi

Benzer haberler

İsrail medyasına göre esir takası müzakereleri çıkmaza girdi

İsrail medyasına göre esir takası müzakereleri çıkmaza girdi

İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyine hava saldırısı düzenledi

İran Cumhurbaşkanı, BM Genel Kurulu'nda Batı'ya nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmaya hazır olduğu mesajını verdi

Batı Şeria'da İsrail ordusu ile gaspçı İsraillilerin baskın ve saldırıları sürüyor

Batı Şeria'da İsrail ordusu ile gaspçı İsraillilerin baskın ve saldırıları sürüyor
BMGK, 1 haftada ikinci kez Lübnan için acil oturumla toplanacak

BMGK, 1 haftada ikinci kez Lübnan için acil oturumla toplanacak
Blinken, ABD kurumlarının aksine Kongreye "İsrail Gazze'ye yardımları engellemiyor" raporu verdi

Blinken, ABD kurumlarının aksine Kongreye "İsrail Gazze'ye yardımları engellemiyor" raporu verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet