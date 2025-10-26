Dolar
42.01
Euro
48.93
Altın
4,074.52
ETH/USDT
4,159.20
BTC/USDT
114,682.00
BIST 100
10,941.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Kasımpaşa Teknik Direktörü Şota Arveladze açıklamalarda bulundu. - VTR
logo
Dünya

İsrail İHA'sı ve tankı, Lübnan'ın güneyinde UNIFIL devriyesini hedef aldı

İsrail’e ait bir İHA’nın, Lübnan’ın güneyindeki Kefr Kila yakınlarında UNIFIL devriyesine bomba attığı, kısa süre sonra bir tankın da barış gücü askerlerine ateş açtığı bildirildi.

Ethem Emre Özcan  | 26.10.2025 - Güncelleme : 26.10.2025
İsrail İHA'sı ve tankı, Lübnan'ın güneyinde UNIFIL devriyesini hedef aldı

Beyrut

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye iline bağlı Kefr Kila kasabası yakınlarında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) devriyesine yaklaşarak bomba attığı ve kısa süre sonra bir tankın da barış gücü askerlerine ateş açtığı bildirildi.

UNIFIL'den, İsrail saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, yerel saatle 17.45 sularında, Kefr Kila yakınlarında görev yapan UNIFIL devriyesine İsrail'e ait İHA'nın yaklaşarak bomba attığı ve kısa süre sonra İsrail tankının barış gücü askerlerinin bulunduğu yöne ateş açtığı belirtildi.

Saldırının can kaybına veya maddi hasara yol açmadığı kaydedilen açıklamada, aynı noktada daha önce de benzer bir olayın yaşandığı ifade edildi.

Barış gücü askerlerinin, İHA'yı etkisiz hale getirmek amacıyla gerekli savunma önlemlerini aldığı aktarıldı.

İsrail ordusunun UNIFIL askerlerinin güvenliğini hiçe saydığı vurgulanan açıklamada, "İsrail ordusunun bu eylemleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının ve Lübnan'ın egemenliğinin ihlali anlamına gelmektedir." ifadeleri kullanıldı.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Casusluk" soruşturması şüphelisi Gün, insanların özel yazışmalarını analiz ettiklerini itiraf etti
Sarıyer'de denize atılan çöpler kıyıya vurdu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı, doğru yönde atılmış önemli bir adım
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Milli Türk Talebi Birliği maziden atiye kurulmuş bir köprüdür
Ardahan'da yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

Benzer haberler

İsrail İHA'sı ve tankı, Lübnan'ın güneyinde UNIFIL devriyesini hedef aldı

İsrail İHA'sı ve tankı, Lübnan'ın güneyinde UNIFIL devriyesini hedef aldı

İsrail, Filistinlileri kendi topraklarında çadırlarda yaşamaya mahkum etti

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 6 Filistinli yaralandı

Filistinli esirler dövülme, aç bırakılma ve tıbbi ihmale maruz kalıyor

Filistinli esirler dövülme, aç bırakılma ve tıbbi ihmale maruz kalıyor
İsrail barbarlığı karşısında Gazzeli kadınlar direniş ve umudun sembolü oldu

İsrail barbarlığı karşısında Gazzeli kadınlar direniş ve umudun sembolü oldu
İsrail basınına göre, İsrail ordusu atıklarını Gazze Şeridi'ne boşaltıyor

İsrail basınına göre, İsrail ordusu atıklarını Gazze Şeridi'ne boşaltıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet